Hallan más de 700 pingüinos muertos en playas de Brasil

Aparecen pinguinos muertos en playa brasileña

24 de agosto de 2025.- Recientemente, al menos 739 pingüinos de Magallanes fueron encontrados sin vida en las playas del estado de São Paulo, en el sureste de Brasil. Este fenómeno, calificado como un encallamiento masivo y sorpresivo, ha generado preocupación entre los especialistas y organizaciones de conservación. La alarmante cifra fue reportada por el Instituto de Investigaciones de Cananéia (Ipec), una entidad científica dedicada al monitoreo de la fauna marina en la región.



Según el informe, los ejemplares, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados en playas de los municipios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, todos ubicados dentro de áreas de conservación ambiental.



Los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) migran cada invierno desde la Patagonia argentina hacia el norte, cruzan Uruguay hasta alcanzar las aguas del sur y sureste de Brasil, entre los meses de junio y septiembre. Durante esta travesía, que realizan en bandadas de hasta 15 mil individuos, muchos ejemplares, especialmente los más jóvenes, llegan debilitados por la escasez de alimento en aguas más cálidas.



Según los especialistas, las causas de la mortandad podrían estar relacionadas con la falta de alimento, interacciones con redes de pesca, contaminación marina o las dificultades propias del proceso migratorio. «En su primer viaje, los más jóvenes no están bien orientados y terminan extraviándose. Algunos llegan debilitados a la playa o incluso mueren en alta mar», explicó el biólogo Alex Ribeiro, quien subrayó que solo las necropsias permitirán determinar con precisión la causa de las muertes.



Por su parte, el biólogo William Rodríguez Schepis, entrevistado por la prensa de la ciudad de Santos -principal ciudad portuaria de la región-, indicó que no se puede descartar la interacción con redes de pesca como uno de los factores involucrados.