(VIDEO) María Fernanda Barreto: "Europa financia ataques a gobiernos de izquierda"

La analista internacional colombo-venezolana María Fernanda Barreto.

La analista internacional colombo-venezolana María Fernanda Barreto denunció que algunas fundaciones europeas financian organizaciones y líderes en América Latina para promover discursos que atacan a los gobiernos de izquierda que se encuentran en el poder, específicamente en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Durante una entrevista ofrecida a VTV, Barreto explicó que, aunque estas fundaciones reciben apoyo de partidos de izquierda y progresistas, sus agendas no son coherentes con el discurso. Puso como ejemplo a la Fundación Rosa Luxemburgo, que recibe financiamiento del partido de izquierda alemán, Die Linke.

"Hay gente que defiende que no haya intervención en Venezuela, pero hay otros dentro del mismo Die Linke, que incluso han llegado a pedir más medidas coercitivas unilaterales e intervención extranjera", señaló la analista.

