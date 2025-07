Ecuador: Unión Nacional de Educadores anuncia movilizaciones para el 7 y 16 de agosto contra los despidos

Credito: Archivo

29 de julio de 2025.- Ocho de los afectados tendrían nombramiento permanente. La UNE convoca movilizaciones el 7 y 16 de agosto en defensa del trabajo público.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció este lunes 28 de julio de 2025 que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, inició un proceso de supresión de 100 puestos de trabajo.



La organización sindical asegura que se trata de despidos abruptos, sin evaluaciones técnicas ni notificaciones formales, lo que -a su juicio- vulnera derechos laborales fundamentales.



De acuerdo con la UNE, al menos ocho de las personas afectadas cuentan con nombramiento permanente.



“Cien familias trabajadoras perderán su sustento. ¿Dónde está el plan de empleo o de créditos productivos como alternativa para estas familias?”, cuestiona el comunicado publicado en sus redes sociales.

El gremio calificó esta decisión como un acto de abandono y violencia estructural por parte del Estado.



“Esto no es eficiencia, es abandono. Esto no es austeridad, es violencia estructural. Esto no es reorganización, es un ataque a los servicios públicos, que son también derechos”, enfatizó la UNE.



Convocatoria a movilizaciones



Ante esta situación, la organización gremial anunció dos jornadas de protesta: una movilización nacional el próximo 7 de agosto, y la Convención de los Trabajadores el 16 de agosto.



En ambas acciones se exigirá la protección del trabajo público y de los derechos laborales.



La UNE también alertó que estos despidos se dan en un contexto de creciente desempleo en el país, y acusó al Gobierno de no ofrecer alternativas reales de reinserción laboral para los funcionarios desvinculados.