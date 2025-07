Trump anuncia arancel del 25 % contra la India

29 de julio de 2025.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes un aumento de los aranceles para los productos procedentes de la India.



"Van a pagar el 25 %", dijo a los periodistas. Al ser preguntado si está cerrado el acuerdo con la India, el inquilino de la Casa Blanca respondió: "Sé que no".



Asimismo, mostró incertidumbre acerca de la tasa arancelaria final. "Ya veremos. India ha sido un buen amigo, pero ha cobrado básicamente más aranceles que casi cualquier otro país […] a lo largo de los años. Pero, ahora estoy al mando, y simplemente no puede hacer eso", destacó.



Trump también manifestó sentir afecto hacia el país asiático. "Son mis amigos", dijo. "El fin de la guerra con Pakistán a petición mía fue genial. Y Pakistán también lo hizo", agregó.



"Ya saben, llegamos a muchos acuerdos excelentes, incluyendo el reciente con Camboya. Ese fue uno excelente", afirmó. "Hice un buen trabajo en unas cinco guerras diferentes. ¿Crees que me lo van a reconocer? No", afirmó el líder estadounidense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 505 veces.