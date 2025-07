(VIDEO) Francia y otros líderes europeos critican el acuerdo de aranceles de EEUU y la UE

29-07-25.-"El acuerdo comercial negociado por la Comisión Europea con Estados Unidos aportará una estabilidad temporal a los actores económicos amenazados por la escalada aduanera estadounidense, pero es desequilibrado", publicó Benjamin Haddad, ministro delegado de Francia para Asuntos Europeos, en la red social X.El acuerdo anunciado por Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establece un arancel del 15% para las exportaciones europeas, con algunas excepciones en sectores como la aeronáutica, las materias primas cruciales o algunos productos alimentarios.También compromete a la Unión Europea (UE) a adquirir energía de Estados Unidos por valor de 750.000 millones de dólares y a realizar inversiones suplementarias de 600.000 millones de dólares en ese país."Coerción económica" de EE. UU.Haddad celebró las exenciones en "sectores clave para la economía francesa (aeronáutica, bebidas espirituosas, medicamentos)" y que "preserva la reglamentación europea en cuestiones como lo digital o lo sanitario"."Pero seamos lúcidos, la situación no es satisfactoria y no puede ser sostenible", estimó el ministro, quien criticó que Estados Unidos "opte por la coerción económica y el desprecio completo de las reglas de la OMC"."Tenemos que sacar rápidamente conclusiones o arriesgarnos a desaparecer", escribió. "Si los europeos no se despiertan, la totalidad de las dificultades de los demás parecerán completamente relativas frente a nuestro declive", agregó."Un día oscuro" para la UEEl ministro de Comercio francés, Laurent Saint Martin, también declaró a la radio France Inter que seguía considerando el acuerdo como "desequilibrado", coincidiendo con la opinión de otros ministros del Gobierno francés al respecto.El primer ministro francés, François Bayrou, fue aún más duro respecto al acuerdo:"Es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres, unidos para afirmar sus valores y defender sus intereses, recurre a la sumisión", declaró en una publicación en X.Orbán: Trump "se desayunó" a Von der LeyenEl acuerdo comercial marco que Estados Unidos y la Unión Europea firmaron el domingo es peor que el acuerdo comercial que el Reino Unido alcanzó previamente con Estados Unidos, declaró el lunes el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.El acuerdo impone un arancel de importación del 15 % a la mayoría de los productos de la UE, la mitad del tipo amenazado."Esto no es un acuerdo... (El presidente) Donald Trump se desayunó a (la presidenta de la Comisión Europea) Von der Leyen. Esto es lo que sucedió y sospechábamos que sucedería, ya que el presidente estadounidense es un peso pesado en las negociaciones, mientras que la presidenta es un peso pluma", declaró Orban en un podcast.UE: "El mejor acuerdo posible"El comisario europeo de Comercio, el eslovaco Maros Sefcovic, aseguró, por su parte, en una rueda de prensa en Bruselas, que el acuerdo arancelario "es claramente el mejor acuerdo que podíamos conseguir en unas circunstancias muy difíciles"."Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo", reaccionó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.*Con información de afp, reuters, efe y rss