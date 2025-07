Camboya anuncia un alto al fuego con Tailandia

Anuncian un alto al fuego entre Camboya y Tailandia

27 de julio de 2025.- El primer ministro de Camboya, Hun Manet, anunció este domingo que tanto su país como Tailandia aceptan declarar el alto el fuego inmediato.



Esto se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuviera conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países. Durante la llamada, el mandatario estadounidense "expresó su deseo de no ver una guerra o un conflicto que provocara numerosas muertes y heridos en ambos bandos", declaró Hun Manet. "Por esta razón, siempre se ha esforzado por mediar y ha puesto fin con éxito a conflictos en muchos países de todo el mundo", sostuvo.



"Le dejé claro al honorable presidente Donald Trump que Camboya estaba de acuerdo con la propuesta de un alto el fuego inmediato e incondicional entre las dos fuerzas armadas [...]. Donald Trump me transmitió la noticia positiva de que la parte tailandesa también estaba de acuerdo con la propuesta del honorable presidente de un alto el fuego inmediato", reza el comunicado.



El primer ministro camboyano precisó que se trata de "noticias positivas para los soldados y los pueblos de ambos países". "Este excelente resultado ayudará verdaderamente a proteger las vidas de muchos soldados y civiles que podrían haber perdido la vida o resultado heridos en los combates, y ayudará a cientos de miles de refugiados a regresar a sus aldeas para continuar con su vida cotidiana de forma segura y pacífica", subrayó.



Previamente, Trump aseguró que tanto Tailandia como Camboya quieren "un alto el fuego inmediato y paz". Además, advirtió a las dos naciones de que no tendrán acuerdos comerciales con Washington si no detienen su disputa fronteriza.



Tras ello, Tailandia declaró que acepta pactar una tregua con Camboya, pero quiere ver una "intención sincera" de la otra parte. El primer ministro interino tailandés, Phumtham Wechayachai, indicó también que solicitó al inquilino de la Casa Blanca que transmitiera a Nom Pen el deseo de Bangkok de "convocar un diálogo bilateral lo antes posible para presentar medidas y procedimientos para el cese al fuego y la eventual resolución pacífica del conflicto".



El enfrentamiento armado entre Tailandia y Camboya estalló en la madrugada del jueves y ha dejado hasta el momento más de 30 muertos y más de 168.000 personas desplazadas.