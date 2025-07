Ocultos por más de 80 años documentos nazis en Argentina

Cuando el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, presenció la apertura formal de las cajas, junto a Jonathan Karszenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, al Gran Rabino de Asociación Mutual Israelita Argentina, Eliahu Hamra y a Marcia Ras, investigadora, entre otros testigos, sabían que el tema se desataría nuevamente como fantasmas salidos del sótano.

Por su parte el periódico La Nación de Argentina, lo tituló así: “Hallan cajas con pasaportes y fichas de afiliación nazis en un subsuelo del Palacio de Tribunales”. Precisó que el material ingresó al país en 1941, momento en que fueron incautadas por la Justicia y podrían echar luz sobre el Holocausto y la ruta del dinero nazi.

Ante la Aduana nacional, la representación diplomática alemana solicitó su libre despacho, mientras declaró el contenido como “efectos personales”para sus miembros. En cambio, la Aduana detuvo su ingreso y permitió la intervención del entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú, ante el riesgo de afectar la “neutralidad” argentina frente al conflicto europeo.

La historia que brota

Hubo desfile de la Revolución de Mayo, con discreta participación de las camisas pardas y la cruz gamada. El representante diplomático alemán fue reemplazado por sus antecedentes judíos y el ataqueen el Luna Park contra manifestantes de organizaciones judíasen marzo de 1933, reunidas para denunciar la liquidación del Parlamento y la oposición política en Alemania.

En aquel tiempo Adolf Hitler estaba al frente de la Cancillería, como exigencia de quien era dirigente del Partido Nazi, popular en Alemania. Aunque estaba vigente la constitución democrática de esa nación, algunos políticos conservadores querían aprovechar la popularidad del Partido Nazi para sus propios fines. Desde entonces la representación alemana en la Argentina, asumida por el barón Edmund von Thermann, se mostraba con el uniforme de las SS, la formación paramilitar de la “élite racial” del Tercer Reich. La Schutzstaffel o “escuadras de protección”, a partir de 1939 asumieron la responsabilidad de “resolver” el llamado problema judío y planificaron la “solución final” desde 1941, para la aniquilación de los judíos europeos o el conocido Holocausto. Formaron a la juventud hitleriana, atacaron a los diarios y a periodistas críticos de su política, calificándolos de “judeo-comunista” y arrojaron bombas incendiarias a la redacción. Asimismo, excluyeron a los judíos, atacaron a los no simpatizantes e indicaron la lectura de Mi Lucha, que promovía los componentes fundamentales del nazismo, mientras el Himno Nacional era cantado con el brazo en alto.

El 1º de mayo de 1939, colocaron banderas con esvásticasen las instituciones germanas. Roberto Marcelino Ortiz, Presidente de la Nación Argentina (1938–1942) prohibió las actividades nazis por decreto, cuando la evidencia de la infiltración ideológica de Hitler provocó la denuncia ante el Congreso del diputado socialista, Enrique Dickmann.

Fueron cerradas seis escuelas alemanas, entretanto el Ministerio de Educación hizo voto de reforzar los símbolos nacionales y desterrar las prácticas racistas.A ello se opuso la Iglesia católica en Argentina, porque consideró discriminatoria la resolución del gobierno de Ortiz.

Tras varios incidentes graves, Ortiz relegó la Presidencia en julio de 1940, que asumió provisionalmente el conservador Ramón Castillo, a quien la embajada alemana describió: “era lo mejor que podía esperarse entre los políticos argentinos”.

En la Conferencia de Río de Janeiro de enero de 1942, sólo la Argentina y Chile se mantuvieron neutrales. Cuando en 1945, cayó Berlín y fue hecho prisionero el exembajador alemán Edmund von Thermann -se fue de Argentina a inicios de 1942- fue interrogado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Lejos de la tierra de los ancestros

El diplomático argentino sabía que el germen hitleriano había comenzado a propagarse hacia su nación y de eso tenía pruebas. Se opuso a las demostraciones políticas, al avance sobre la educación germana en escuelas argentinas, al adoctrinamiento rígido y casi marcial dictado hacia ciudadanos argentinos de origen alemán, desde organizaciones nacionalsocialistas radicadas en el país y a la implantación de cualquier sistema o entidad ajena a la República Argentina y a sus costumbres nacionales, refirió el investigador Julio B. Mutti.

Cabe destacar el hecho de la extraña película de una hora de duración, que comenzó a conocerse durante el Congreso de Alemanes en el Extranjero de 1937, dos años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Fue proyectada con entusiasmo por los delegados sudamericanos de la AO (oficina de la Auslands-Organisation), sobre la cual Labougle había desarrollado una clara aversión.

Ese mismo año se presentó en distintas localidades de Alemania, incluida la sexta ciudad más importante del país, Stuttgart, durante el 5º Congreso de los Alemanes de Ultramar del Partido Nacionalsocialista, celebrado en septiembre.

Las puestas en escena o tomas forzadas con objetivo propagandístico pretendíanmostrar la supuesta superioridad de la población alemana en la Argentina y el avance del nacionalsocialismo.

Argentina aparentaba la neutralidad ante la inminente Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mientras quedaba enterrada bajo miles de trabajos de la propaganda del nazismo. No se sabe, si el régimen nazi retiró o siguió exhibiendo la película. Luego de la derrota alemana en 1945, el largometraje fue incautado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y posteriormente archivado. La copia está en el Archivo Federal de Berlín.

La historia de este documental debe ser conocida por el gran público. Es un material muy poderoso para las nuevas generaciones. Ahora nos toca a los nietos cuestionar este pasado, precisó Jacqueline Rajmanovich.

La organización del nazismo en el exterior ordenó la repatriación de la mayor cantidad posible de alemanes a las agrupaciones afiliadas, en interés de ocupar territorios que el Führer planeaba conquistar. También con la intención de presumir un supuesto avance del nazismo en Argentina, se financia esa película de propaganda.

Gerhard Huttula, un inmigrante alemán fue elegido para producir la película, junto a Félix Schmidt -el guionista- entonces un hombre de confianza del nacionalsocialismo, que en 1939 sería el jefe de propaganda de la Oficina de Asuntos Exteriores del Partido en Berlín.

El relato en off resalta al nazismo, sobre muchas escenas forzadas. “Mientras los nativos talan los árboles, los alemanes trabajan en sus aserraderos de madera”, dicen y exageran la influencia del partido en la comunidad alemana y en las escuelas con las imágenes de Hitler.

“Entre los héroes argentinos, la foto del Führer decora el aula”, relata la voz en off, en un plano que avanza primero sobre un retrato de San Martín, para luego mostrar uno de Hitler y luego otro de Sarmiento. Relata la periodista Agustina Ordoqui.

En la película se muestra a gente que llega a escuchar un discurso de Hitler, a pesar de la falta de energía eléctrica en condiciones improvisadas, según describe el narrador, proyectan un fragmento del discurso en el que el Hitler llama a crear una nueva raza aria. El cierre ofrece planos de distintos lugares del país con las estrofas del himno nacional alemán.

Se trataba evidentemente de una película de propaganda, no solamente en lo que concerniente a las ideas del nacionalsocialismo, sino principalmente, porque había sido rodado con marcada intención que, si no era maligna, resultaba desconsoladora para un público que no tenía idea cabal de lo que era la República Argentina, recordó Labougle Carranza.

La indiferencia de sus gobernantes, decía el Embajador en esos mismos informes, daba a entender que “cada quien hacía lo que le parecía”. Al respecto Delia Labougle, hija del diplomático, dijo en diciembre de 2016 que él se encontraba profundamente indignado ante la política de neutralidad adoptada por Argentina, en la recordada conferencia de Río de Janeiro de 1942. A causa de esto, el embajador argentino renunció pocos meses más tarde y pidió intempestivamente su jubilación.

En 1992, el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, ordenó la apertura de los archivos secretos relativos a criminales de guerra nazis y en un plazo no mayor de 30

días, la documentación se remitió al Archivo General de la Nación.

En el Archivo General de la Nación, lleva el nombre de: “Nazis en Argentina” y abarca desde 1957, hasta 1972. Está compuesto por informes, memorandos, expedientes, correspondencia, recortes periodísticos, fotos, solicitudes de extradiciones, antecedentes, impresiones de huellas digitales, pedidos de captura y prontuarios de diversos jerarcas nazis que estuvieron o se establecieron en Argentina.