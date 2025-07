Un buque cisterna con un millón de barriles de petróleo resultó dañado como resultado de una explosión cerca de Libia, un caso que no parece ser últimamente singular en el transporte marítimo de crudo, informó Bloomberg este lunes, citando al personal del barco.



El medio detalló que se trata del buque petrolero Vilamoura, que ahora está siendo remolcado a Grecia, donde se evaluarán los daños a su llegada. Bloomberg, citando a TMS Tankers, informó que debido a la explosión la sala de máquinas se inundó. Un representante de la empresa confirmó que no hubo derrames de petróleo y que la tripulación no sufrió daños. Por el momento se desconocen las causas del incidente.



Según datos de Reuters, el accidente tuvo lugar el 27 de junio. La agencia detalló que el Vilamoura, con bandera de las Islas Marshall, había zarpado del puerto libio de Zuetina y se dirigía a Gibraltar cuando se produjo la explosión.



Explosiones 'misteriosas'



Bloomberg refirió a una serie de explosiones 'misteriosas' que han afectado a petroleros que aparentemente no tienen vínculos entre sí, salvo quizá uno: que habían hecho escala previamente en puertos rusos. Así, el medio detalló que desde abril el Vilamoura ha atracado dos veces en puertos rusos para transportar petróleo kazajo: primero en abril en Ust-Luga (noroeste de Rusia) y luego en mayo en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, cerca de Novorossiysk.



Además, en febrero informó Reuters, citando tres fuentes del sector marítimo y de seguridad, que en el lapso de un mes explotaron tres buques cisterna en el Mediterráneo, que habían hecho escala en puertos rusos. A los incidentes con petroleros se suma el naufragio en diciembre de 2024 del buque de carga ruso Ursa Major en aguas internacionales del mar Mediterráneo. Según Oboronloguístika, la compañía propietaria del carguero, el barco sufrió un ataque terrorista. Se detalló que tres explosiones consecutivas se produjeron en la zona de popa, tras lo cual "el buque sufrió una fuerte inclinación hacia estribor, de unos 25 grados, lo que indicaba la entrada de agua en sus espacios" internos.



En mayo de este año, el asesor presidencial y exdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Nikolái Pátrushev, resaltó en ese marco las amenazas por parte de la OTAN. "Hoy en día están aumentando rápidamente las amenazas por parte de la OTAN, cuyos esfuerzos han desmantelado la arquitectura de seguridad internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial", dijo en una reunión sobre el desarrollo y la seguridad de la infraestructura del puerto de Ust-Luga.



En febrero de este año, el secretario adjunto del Consejo de Seguridad ruso, Grigori Molchánov, declaró que los Estados miembros de la OTAN consideran lanzar ataques contra la infraestructura de puertos de Rusia. El alto funcionario denunció que "los países de la Alianza del Atlántico Norte consideran las acciones bélicas en el fondo marítimo como un nuevo entorno de confrontación, junto con la tierra, el aire, el mar, el espacio y el ciberespacio".