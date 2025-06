Donald Trump pretende deportar a un millón de migrantes por año

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves su intención de deportar a al menos un millón migrantes por año como parte de su política migratoria.

El plan de endurecer las deportaciones masivas está enmarcado en el proyecto legislativo que Donald Trump bautizó como ‘Gran y hermoso proyecto de ley‘ (‘Big Beautiful Bill’, en inglés), presentado ante el Congreso y respaldado por la Casa Blanca.

«Vamos a financiar completamente las secciones finales del muro fronterizo y propondremos un nuevo impuesto sobre las remesas de dinero enviadas a países extranjeros. Y aumentaremos drásticamente las deportaciones a un mínimo de un millón de inmigrantes ilegales al año«, dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca.

President Trump: "We're going to fully fund the final sections of border wall, impose a new remittance tax on money sent back to foreign countries, and dramatically increase deportations to a bare minimum of one million illegal aliens per year." pic.twitter.com/ctckEGWh9f

— Conservative War Machine (@WarMachineRR) June 26, 2025

La iniciativa contempla el refuerzo del aparato migratorio, incluyendo la contratación de 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 5.000 oficiales adicionales para la Patrulla Fronteriza y la construcción de más centros de detención de migrantes.

También prevé más fondos para vuelos de deportación y operativos en ciudades que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales.

pic.twitter.com/heYEg7YwFB

BREAKING: Donald Trump says he is going to dramatically increase deportations.

He wants to deport at least one million criminal illegal aliens per year.

— Freedom Nation (@Gameday777) June 27, 2025

Como parte de la política migratoria de Donald Trump, el Pentágono anunció el jueves que contempla la creación de dos nuevas zonas militarizadas a lo largo de la frontera con México que elevan a cuatro las áreas en las que el personal militar puede detener a migrantes.

Una fuente del Departamento de Defensa confirmó que el secretario, Pete Hegseth, ordenó a las Fuerzas Aéreas y la Marina tomar las medidas necesarias para incrementar en esa linde las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés).

El pasado 11 de abril, el presidente Trump autorizó al Ejército estadounidense a apoderarse de terrenos federales en la frontera con México con el fin de avanzar en su política migratoria.

La toma de control del terreno por parte del Ejército se suma a la cada vez mayor presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración.