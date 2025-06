(VIDEO) Trump amenaza a España con represalias comerciales por no comprometerse con gastar el 5% del PIB en defensa: "Pagará el doble"

26-06-25.-Donald Trump amenazó este miércoles a España con represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya.El presidente estadounidense se mostró muy crítico durante su rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN con la negativa de España a invertir un 5% de su PIB en defensa, tal y como establece el acuerdo. "España es terrible, lo que han hecho, son el único país que no pagará al completo", afirmó Trump en este sentido. "No voy a permitirlo. Es injusto", ha sentenciado Trump.Según Trump, la actitud de España responde a que quieren aprovecharse de la inversión del resto de aliados. "Pero tendrán que devolvérnoslo con el comercio", ha avisado. El mandatario estadounidense ha señalado que la economía de España es buena pero podría torcerse si "algo malo sucede", punto en el que ha respondido que le hará "pagar doble" y el país "devolverá" con comercio la falta de inversión militar.Además, Donald Trump sacó pecho por el acuerdo alcanzado en la cumbre de la OTAN por el que los países miembros se comprometen a gastar el 5% del PIB en defensa. El presidente de Estados Unidos reconoció que el acuerdo es bueno para su país, porque así tendrá que poner menos dinero: "Supondrá más de un billón de dólares al año para nuestra defensa común. Esto es una victoria monumental para Estados Unidos porque pagábamos bastante más de lo que nos correspondía".La cumbre de la OTAN en La Haya se planteaba con un único tema, definir la trayectoria de gasto para la próxima década, contexto en el que los líderes aliados han acordado aumentar la inversión militar hasta el 5% de aquí a 2035, siguiendo el umbral que exige Washington.con un único tema, definir la trayectoria de gasto para la próxima década, contexto en el que los líderes aliados han acordado aumentar la inversión militar hasta el 5% de aquí a 2035, siguiendo el umbral que exige Washington.Pese a la declaración de la cumbre, Sánchez ha insistido en que España podrá seguir su propia ruta soberana de inversión, a pesar de que el documento final firmado por los líderes recoge el compromiso de llegar al 5% en el año 2035, dedicando al menos el 3,5% a inversión militar pura, con el 1,5% en gasto relativo a seguridad, una métrica que España considera que no le aplican.