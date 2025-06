(VIDEO) Putin asegura que “todo lo de Ucrania nos pertenece”..."allí donde pisa la bota de un soldado ruso es nuestro"

21-06-25.-El líder ruso Vladimir Putin aseguró este viernes (20.06.2025) que "todo lo de Ucrania nos pertenece”, porque, en su opinión, rusos y ucranianos son el mismo pueblo. Las declaraciones las hizo en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, intervención transmitida en directo por la televisión. También expresó su temor de que se desate una nueva guerra mundial, dado el contexto internacional."Ya lo he dicho muchas veces, considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, todo lo de Ucrania nos pertenece", dijo Putin, que recordó al moderador de la ceremonia que en Rusia existe "no un dicho ni una parábola, sino una regla antigua: allí donde pisa la bota de un soldado ruso es nuestro". Acto seguido, dijo no se puede descartar que sus fuerzas conquisten la región de Sumi."No tenemos como objetivo tomar Sumi, pero en principio, no lo excluyo”, señaló el líder del régimen, quien aseguró que sus tropas han conseguido avances en esa región, logrando una franja de seguridad de 10 a 12 kilómetros de ancho junto a la frontera con Rusia. El ejército invasor intensificó estas últimas semanas la presión en la región, donde las fuerzas ucranianas oponen feroz resistencia.Preocupado por el mundoEl hombre que ordenó la invasión a gran escala contra Ucrania sin jamás declarar la guerra, dijo estar "muy preocupado" por el posible estallido de una tercera guerra mundial debido a la situación en torno a Ucrania -situación creada por él mismo- y las instalaciones nucleares de Irán, que son atacadas por la Fuerza Aérea de Israel desde la semana pasada."Me preocupa. Lo digo sin ninguna ironía y sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo (...), el conflicto que sufrimos en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Medio y, por supuesto, nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán", dijo. También subrayó que en varias ocasiones durante la guerra propuso a Kiev poner fin a las acciones militares, ya que las condiciones rusas en la mesa de negociaciones serán cada vez más exigentes.*DW con información EFE, AFP