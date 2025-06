Director del Oiea ratificó naturaleza pacífica del programa nuclear iraní

Rafael Grossi, director general del OIEA Credito: Web

18 de junio de 2025.- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), Rafael Grossi, confirmó que el ente no tiene evidencia de que Irán esté trabajando en el desarrollo de un arma nuclear, ratificando así la naturaleza pacífica de su programa.



En declaraciones a un medio estadounidense, Grossi manifestó el martes que no han detectado ninguna desviación del programa nuclear iraní. «Lo que informamos es que no teníamos ninguna prueba de un esfuerzo sistemático (por parte de Irán) para avanzar hacia un arma nuclear», expresó.



Además, aseguró que la información del organismo coincide con otras fuentes independientes sobre el tema.



La declaración de Grossi surge días después que la junta de gobernadores del Oiea emitiera una resolución de censura contra Irán, acusando al país de supuestamente no cumplir con sus obligaciones nucleares.



Previamente, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, comentó que desde hace más de dos décadas el régimen de Israel ha dicho que Teherán «busca adquirir armas nucleares y que podría producirlas en cualquier momento».



Sin embargo, resaltó que 25 años después todavía no se ha presentado ninguna evidencia de la supuesta existencia de este tipo de armas en Irán. «Estas afirmaciones se hacen únicamente con fines de manipulación pública y para justificar las acciones agresivas e ilegales de ese régimen, con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública», agregó.