Bolivia: Evo Morales convoca a marcha mientras TSE insiste en rechazar su candidatura

Evo Morales, expresidente de Bolivia Credito: Web

13 de mayo de 2025.- El expresidente boliviano Evo Morales (2006–2019) denunció este martes que Estados Unidos presiona para evitar su participación como candidato en las elecciones presidenciales y ratificó una marcha nacional hacia La Paz el próximo 16 de mayo, con el objetivo de inscribir su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a las negativas del organismo a efectuar la inscripción.



«¿Qué quiere el imperio (EE. UU.)? Que el pueblo no participe de las elecciones… Hay persecución y amenazas. Si inscriben a Evo Morales, perderán su sigla», afirmó el exmandatario en conferencia de prensa.



El líder del movimiento evista sostuvo que su candidatura se fundamenta en un derecho legítimo a postularse, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo inhabilitó en 2024. “Estamos en la mira del imperio. Hay dos caminos: estar con el pueblo o con el imperio. Quienes se van de nuestro instrumento político, se van con la derecha, el gobierno y la prensa”, declaró.



Sin embargo, horas más tarde anunció que marcharán pero, «por problemas internos que todavía falta consensuar candidatos y candidatas, no vamos a poder inscribir». Añadió que algunas delegaciones siguen debatiendo las candidaturas, pero está garantizada su participación «pese a la persecución política».



Por otro lado la Federación del Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, advirtió que no habrá elecciones el 17 de agosto si Evo no es candidato. “No se va a llevar las elecciones sin el candidato del pueblo (…) No busquen mecanismos sucios para inhabilitarlo”, advirtió el dirigente Vicente Choque. Advirtieron además que si ocurre algo en la marcha responsabilizarán a Luis Arce.



Por demás, la fuerza evista desmintió versiones sobre un acercamiento con el gobierno de Arce y anunció reuniones con organizaciones sociales para preparar la caravana hacia el TSE. También confirmó una reunión nacional de emergencia esta noche para ultimar detalles logísticos.



Por su parte, desde el TSE, los vocales Gustavo Ávila y Tahuichi Quispe respondieron: “No trabajamos bajo presión. Nuestro único mecanismo de guía es la Constitución y la ley”, señaló Ávila. A su vez, Tahuichi recordó que obstaculizar un proceso electoral puede implicar penas de dos a cinco años de cárcel, según la Ley del Régimen Electoral.



Ambos vocales aseguraron que las elecciones se realizarán el 17 de agosto, tanto en Bolivia como en los 32 países habilitados para el voto en el exterior. Sobre la marcha de los simpatizantes evistas, el TSE indicó que las candidaturas deben presentarse por medio del delegado titular de cada partido político, y que el organismo respetará ese procedimiento.



“Si un partido quiere romper el récord Guinness con un millón de adherentes en la inscripción, lo puede hacer, mientras no interfiera con la paz del proceso electoral”, añadió Tahuichi.



Por demás, esta jornada el ministro de Justicia, César Siles, instó al Ministerio Público a presentar una acusación formal contra el dirigente cocalero por el caso de presunta trata de personas, para que se avance a la fase de juicio oral.



“Exhorto al Ministerio Público para que, ya habiendo concluido ciertos plazos procesales y tiempo prudente de investigación, se emita la acusación para un juicio oral público y contradictorio en el que se decide si se han cometido o no los delitos imputados”, pidió el jefe de la cartera de Justicia.



La movilización del sector evista y su advertencia de boicot si Morales no es habilitado marca un punto de tensión con el órgano electoral y el gobierno de Luis Arce, quien fue respaldado por Morales en 2020 pero hoy mantiene un enfrentamiento político abierto con el exmandatario.



El avance de la marcha a La Paz, prevista para el 15 y 16 de mayo, será observado con atención tanto por sectores sociales como por instituciones estatales y la comunidad internacional.