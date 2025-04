BRICS propone acción colectiva ante guerra arancelaria de EEUU

BRICS propone reformar el multilateralismo y sumar esfuerzos con acciones colectivas ante conflictos y crisis humanitarias

28 de abril de 2025.- La reunión se celebra en el Palacio Itamaraty, sede diplomática en Río de Janeiro, los días lunes 28 y martes 29 de abril. De acuerdo con la agenda, entre otros temas a tratar, se ubican el papel de los Brics frente a los desafíos globales y las crisis regionales, el compromiso de trabajar por la paz y la resolución de conflictos geopolíticos, la reforma de la gobernanza global y de los regímenes internacionales.



Asimismo, los participantes abordarán el papel del Sur Global en el fortalecimiento del multilateralismo, salud, comercio, cambio climático y combate a la pobreza, así como la intensificación de la cooperación frente a las actuales imposiciones arancelarias del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre otros países, con especial foco en China.



El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, fue el encargado de dar inicio este lunes a la cumbre de cancilleres del BRICS, y durante su discurso, destacó como «vital» el papel que desempeña el bloque en el mundo.



«Esta reunión sucede en un momento en que nuestro papel como grupo es más vital que nunca; nos enfrentamos a crisis globales y regionales convergentes, con emergencias humanitarias, conflictos armados, inestabilidad política y la erosión del multilateralismo; esas crisis desafían los propios fundamentos de la paz y de la seguridad internacionales y exigen un compromiso renovado con la acción colectiva», dijo Viera.



A este respecto, el canciller de Brasil, país anfitrión, hizo un llamado a los miembros del grupo, para fortalecer la «diplomacia preventiva» a fin de evitar conflictos prolongados en el mundo. Viera hizo referencia a la situación «devastadora» que se vive en Palestina debido al asedio y genocidio israelí, reiterando que los esfuerzos por lograr una solución que cese el asesinato de inocentes no deben detenerse, esto al recordar además que esas crisis «desafían» los fundamentos internacionales de la paz y la seguridad y «exigen» un compromiso colectivo.



En la misma línea el funcionario brasileño, aseguró que la expansión de los BRICS, que ahora cuentan con once miembros, fortaleció la capacidad del grupo «para responder a esos desafíos».



Viera llamó a reformar los organismos multilaterales que rigen el orden mundial, especialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad. Asimismo, instó a «fortalecer la diplomacia preventiva» para alcanzar la paz y de esa manera disminuir la desigualdades, la pobreza y la marginalización.



De acuerdo con la agenda, para el martes, 29 de abril, día en el que culminarán los debates, se prevé que los 11 cancilleres de los países miembros, junto a los nueve cancilleres de las naciones que son asociadas, articulen la carta con las decisiones que serán tomadas por los líderes de los países miembros en la cumbre final de presidentes de países BRICS, prevista para los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro.



Hasta el momento, el grupo está formado por 11 miembros: Sudáfrica, Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, India, Irán, Rusia y Arabia Saudita. Este último tiene el estatus de miembro invitado, ya que aún no ha finalizado la última etapa de adhesión. Además de estos, otros países participan en las reuniones como invitados.