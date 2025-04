Polémica en Colombia: Excanciller Álvaro Leyva dice que Petro sufre drogadicción y revela crudos detalles del gobierno

24-04-25.-Un nuevo escándalo está sacudiendo el entorno político colombiano luego de que el excanciller Álvaro Leyva (enero-mayo de 2024) publicara una carta que la prensa local ha denominado «inédita» en la historia de ese país, ya que el exministro asegura que el presidente Gustavo Petro tiene un serio problema de drogadicción y que sus funcionarios de confianza Laura Sarabia y Armando Benedetti se aprovechan de esto para manipularlo.Leyva compartió el escrito en sus redes sociales este 23 de abril, aunque la misiva indica que fue redactada el 19 de abril y recibida por la Presidencia de Colombia el 22 de abril a la 1:52 pm (hora local).En el documento, de cuatro páginas, Leyva comienza asegurando que durante semanas estuvo pensando «que hacer» para que Petro lo escuche respecto a sus preocupaciones relacionadas con hechos que conoce de primera mano desde hace algún tiempo.El excanciller dice que sigue teniendo preocupaciones sobre las situaciones que todavía están afectando al presidente y que esto perjudica a toda Colombia.«Si bien es cierto que fui un funcionario de altísimo nivel, supuestamente cercano a usted, debo confesar que nunca fue fácil aproximarlo. Esto bien lo sabe. Tal es la razón por la que he recurrido a varios mensajes en redes sociales para dar a conocer mi estado de ánimo sobre lo que considero es mi deber que usted tenga presente. Usted en primer lugar. Y de ser necesario la Nación entera», señaló Leyva.La carta continúa con afirmaciones de que la campaña de Petro entusiasmó a Leyva y que «se jugó entero» por él.«Ni un solo reclamo me puede hacer. Sin embargo, fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando. Sin traición alguna de mi parte porque en mi formación y en mi carácter no cabe esa palabra», expresó el exfuncionario.En un punto del texto, Leyva reconoce que antes de ser nombrado ministro de exteriores «no conocía antecedentes personales» de Petro, sino exclusivamente los «aspectos propios de su carrera como político», como su vinculación con el M-19.En ese sentido, Leyva dijo que asumió el cargo de canciller con la intención de lograr que Petro se convirtiera en «un líder continental y una esperanza mundial».«Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora (Laura) Sarabia me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que era ella la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales», dice Leyva en la carta.Laura Sarabia y Armando BenedettiCabe recordar que Laura Sarabia es la actual canciller de Colombia, pero al inicio del gobierno de Petro era Jefa de su Gabinete. La mujer ha estado involucrada en diversos escándalos, especialmente uno vinculado con interceptaciones ilegales a la niñera de su hijo, a la que acusó de robo.La presencia de Sarabia fue uno de los puntos que desató una gran controversia durante un consejo de ministros televisado en febrero de este año. La reunión dejó ver grandes desacuerdos entre los distintos funcionarios del gobierno colombiano y terminó con la dimisión de varios ministros y posteriormente con la petición de «renuncia protocolaria» de todos los ministros.El otro punto de tensión fue la designación de Armando Benedetti como Jefe del Gabinete, quien fue embajador en Venezuela por un breve lapso y estuvo involucrado en el escándalo de «la niñera» así como en acusaciones de violencia doméstica.En su carta a Petro, Leyva hace mención a Benedetti, revelando que fue él a quien le correspondió nombrarlo embajador para Venezuela por orden de Petro. Sin embargo, Benedetti no quería ocupar esa oposición ya que aspiraba ocupar un posición «importante en Colombia».Sobre Benedetti, Leyva aseguró que en una reunión que tuvieron comprendió que se trataba de un «adicto a las drogas» y que concluyó que «era un enfermo» y que «sigue igual».De la misma manera, el excanciller señala que a poco de comenzar sus funciones se dio cuenta de que Petro «no hablaba recurrentemente con sus ministros» y que destituyó funcionarios sin haberse sentado a dialogar con ellos primero.Leyva hace referencia al «caso de La Niñera» asegurando que «el enredo de las grabaciones de voz (Sarabia-Benedetti), dadas a conocer por la Revista Semana en junio de 2023 sigue manteniendo en vilo su gobierno».Y señala que lejos de mejorar, la situación ha empeorado ante actuaciones de la actual canciller, Sarabia. «Lo que demuestra una vez más que usted no ha logrado escapar de la personalísima trampa que lo destruye siempre más«.Petro desapareció en ParísEn uno de los puntos más controversiales de la carta, Leyva cuenta que fue testigo de primer orden de un episodio en el que Petro desapareció dos días durante una visita oficial París. Al respecto, indicó que fueron «momentos embarazosos para él como persona y como canciller», especial mente cuando supo donde había estado el presidente, aunque no reveló cuál era el lugar.«Me apena decirlo hoy -tarde, ciertamente-, pero, por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar», dice Leyva en la carta.Y sigue: «Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías según algunos y otros descuidos suyos se han registrado y se siguen registrando, señor Presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculados en lo personal pero que no saben qué hacer».Declaraciones incendiariasLeyva también indicó que recientes declaraciones de Petro demuestran un abuso de poder como Jefe de Estado y que no sabe medir el alcance de sus palabras.«Sus últimas intervenciones públicas desadornadas con amenazas innecesarias, calificando inadecuadamente a sus contradictores, a algunos de criminales sin serlo, incluso dejando entrever más de una vez que los considera una amenaza para la vida de muchos conciudadanos, constituyen un abuso del poder que se deriva de la Jefatura del Estado que usted detenta; no mide adecuadamente el alcance de sus palabras; incita con todo ello a la lucha de clases. Y lo ha llegado a hacer en representación de un inexistente M-19. Como un provocador viene quedando usted. Ciertamente, tuvo razón el editorial del diario El Espectador del día 23 de marzo al manifestar: ‘El fuego retórico del presidente Petro ha superado lo tolerable’«, reclamó Leyva.Finalmente, Leyva hace una breve referencia a los polémicos mensajes que ha publicado Petro en X, antes Twitter, que han «sido objeto de crecido rechazo». Asimismo, dice no querer ahondar en otros temas controversiales para no desdibujar el interés de la carta que es solicitarle al presidente que se desvincule de ciertas figuras.«Por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciendole terrible daño. Tan evidentes son que están en boca y mentes de cientos de compatriotras: el presidente de Ecopetrol (Ricardo Roa), Benedetti y la señora Sarabia. Dícese de ellos que lo tienen secuestrado. Créame que (desvincularse) de ellos adelantaría en algo la solución», recomienda.