Exempleada de Meta afirma que la empresa trabajó “codo con codo” con el Gobierno de China

Mark Zuckerberg- Sarah Wynn-Williams Credito: Web

11-04-25.- La exempleada de Meta Sarah Wynn-Williams, que publicó un libro sobre su experiencia formando parte de la cúpula de poder de la empresa, aseguró este miércoles que la tecnológica ha trabajado “codo con codo” con Gobierno de China para construir herramientas de censura.



“(Mark) Zuckerberg (director ejecutivo de Meta) se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión cuando yo fui testigo de cómo trabajaba codo con codo con el Partido Comunista chino para construir herramientas de censura a medida que silenciaba y censuraba a los críticos”, afirmó.



La extrabajadora indicó hoy ante el Subcomité Judicial del Senado sobre Delincuencia y Contraterrorismo que Zuckerberg, también fundador de Facebook, desarrolló programas de censura “para que el Partido Comunista chino los usara contra su propio pueblo”.



Así, señaló que la empresa cedió ante Pekín cuando este le exigió que eliminara la cuenta de un “destacado disidente chino” que residía en EE.UU. y dio acceso al Partido Comunista de este país a los datos de sus usuarios, incluidos los de los estadounidenses.



También aseguró que la inteligencia artificial (IA) de Meta, Llama, ha contribuido de manera “significativa” a los avances de China en tecnologías de inteligencia artificial (IA) como ‘DeepSeek’, que hace unos meses hizo tambalear el mercado tecnológico de EEUU con su apuesta por el código abierto y los bajos costes.



Wynn-Williams trabajó para Meta entre 2011 y 2017 junto a Zuckerberg, la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg y el actual director de políticas de la compañía, Joel Kaplan, y publicó en marzo una autobiografía narrando su trayectoria en Facebook.



En el libro, titulado ‘Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism’, alega que Kaplan le hizo una serie de comentarios inapropiados, que luego denunció a la compañía como acoso sexual.



La polémica autobiografía llevó incluso a que, tras una denuncia de Meta, un tribunal arbitral determinara que Wynn-Williams debía dejar de hacer comentarios despectivos contra la empresa y sus empleados y, en la medida de lo posible, no promocionar su obra.



Meta ha dicho con anterioridad que las acusaciones sobre sus ejecutivos son “falsas”.



La intervención de Wynn-Williams ante el Congreso tiene lugar en un momento de acercamiento entre Zuckerberg y el presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha visto reflejado en la suspensión de los programas de verificación de Meta, sustituidos por las notas de comunidad.



La audiencia también ocurre en medio de la guerra comercial entre EE.UU. y China y, justamente, apenas horas después de que Trump anunciara que incrementa los aranceles a importaciones chinas al 125 %.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 735 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)