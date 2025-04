(VIDEO) Se elevan a 98 los muertos en el colapso de discoteca en Santo Domingo

09-04-25.-Los muertos en el accidente ocurrido en la madrugada del martes al desplomarse el techo de la conocida discoteca Jet Set en Santo Domingo se elevan a 98, según las últimas cifras provisionales facilitadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).En sus declaraciones a la prensa, el director del COE, Juan Manuel Méndez, afirmó que se sigue buscando bajo los escombros y que se continuará ininterrumpidamente con estos trabajos a la espera de encontrar personas con vida.Las autoridades informaron de que no se facilitarán más datos hasta dentro de unas cinco horas.Se cumplen prácticamente 24 horas desde que hacia las 01:00 hora local del martes (05:00 GMT) se produjera el desplome del techo de la discoteca, cuando estaba actuando el popular merenguero Rubby Pérez.Respecto al músico, sobre el que circulan diferentes versiones, Méndez dijo que, al igual que al resto de víctimas, se le busca, dado que no hay noticias sobre él por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).Las labores de rescate prosiguen sin pausas tras producirse el siniestro en la discoteca, con capacidad para al menos un millar de asistentes, aunque no se sabe exactamente cuántas personas había en su interior.Las autoridades insisten en que se seguirá con las tareas de búsqueda mientras algún familiar siga reportando la existencia de un desaparecido.En estos trabajos participan una veintena de instituciones del Estado, bajo la coordinación del COE, de manera articulada y por turnos, empleando maquinaria pesada, tecnología de rescate y personal capacitado en unas labores en la que también se cuenta con ayuda canina especializada para facilitar la búsqueda en áreas de difícil acceso.El presidente dominicano, Luis Abinader, decretó tres días de duelo oficial (8, 9 y 10 de abril), por lo que estos días la bandera nacional ondeará a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.*Con información de RSS y Efe