Matanza en escuela el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia

4 de febrero de 2025.- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha calificado la balacera que se produjo este martes en una escuela de la ciudad de Orebro como "el peor tiroteo masivo en la historia" del país."Es difícil comprender la magnitud de lo que ocurrió hoy", afirmó en una conferencia de prensa, según recogen medios locales, confirmando que "unas 10 personas han muerto y varias han resultado heridas" en el suceso."Hoy hemos visto una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes. Este es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia", añadió. Asimismo, hizo un llamamiento a la población para que le dé a la Policía el espacio para investigar y trabajar.¿Qué se sabe del tiroteo?De acuerdo con los informes, los fallecidos fueron hallados dentro del recinto escolar. El jefe del distrito de Policía en Orebro, Roberto Eid Forest, indicó que las autoridades están en proceso de identificar a las víctimas y no pueden proporcionar en este momento un número exacto de muertos o heridos. "La razón por la que no podemos ser más específicos en este momento es que el daño resultante es muy grande", señaló.Previamente, la Policía afirmó que cree que el tirador actuó solo, pero no descartó que haya más atacantes relacionados con el incidente. Se considera que el agresor es uno de los fallecidos. Durante la tarde se han llevado a cabo varios operativos en algunos domicilios de la localidad.