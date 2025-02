Abogados demandan a empresa que controla el canal de Panamá

Canal de Panamá

4 de febrero de 2025.- Abogados panameños interpusieron una demanda por la supuesta inconstitucionalidad del contrato de concesión de los puertos Balboa y Cristóbal entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria del consorcio chino Hutchison.



Los letrados Julio Macías y Norman Castro, quienes presentaron el recurso tras la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU) Marco Rubio, afirmaron que dicho contrato “viola varios artículos de la Constitución”, refieren medios internacionales.



Según el recurso, “el contrato suscrito entre el Estado y Panamá Ports contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Esa ley viola lo que dice la Constitución, en unos 10 artículos. Básicamente la Constitución dice que los bienes públicos se le deben sacar el mejor provecho para el pueblo, en cambio aquí se pensó en el interés privado en vez del interés público”, expresó el abogado Castro.



El jurista reafirmó que “se dio de todo a esa compañía a cambio de casi nada”.



Insistió que al otorgar esta concesión, el Estado privilegió el interés privado sobre el interés público, cediendo prácticamente todos los derechos sobre los puertos a la empresa a cambio de casi nada, reseñó Prensa Latina.

Auditoría a la compañía tras visita de Rubio



PPC fue sometida a un proceso de auditoría tras la visita del funcionario estadounidense el pasado domingo, en la que cuestionó la presencia china en el control del Canal de Panamá a través de esos puertos.



De acuerdo con Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, Rubio le informó al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Javier Martínez-Acha Vásquez, “que el presidente Trump ha tomado una determinación preliminar de que la posición actual de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá”.



En el proceso de inspección, el contralor general de la República, Anel Flores, constató que PPC lleva tres años “sin pagar un centavo” al Estado.



Un incumplimiento que la propia empresa justificó alegando un pago anticipado de 35 millones de dólares, que fue desembolsado durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), pero sin información de su destino, indicó Prensa Latina.



En su contrato original, pactado en 1997, PPC se comprometió a pagar una anualidad fija de 22.2 millones de dólares por 25 años, pero la compañía nunca cumplió.



Esta ausencia de pagos, según el contralor, afecta la ejecución del presupuesto general del Estado y anunció que propondrá modificaciones al Contrato Ley 5, para lo que pedirá la ayuda del Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

Pronunciamiento de Trump



Tras la visita de Rubio, el presidente Donald Trump insistió en no estar “satisfecho” con los acuerdos logrados en esa estadía y reafirmó que va a “recuperar” el canal de Panamá, de lo contrario, algo “potente” sucederá, refirió CNN.



“China está manejando el canal de Panamá que no le fue entregado a China, que le fue entregado a Panamá de manera tonta, pero violaron el acuerdo, y lo vamos a recuperar, o va a pasar algo muy poderoso”, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche.



El magnate republicano anunció que el próximo viernes conversará por vía teléfonica sobre el tema con Mulino.



En diciembre Trump denunció que el Canal de Panamá estaba cobrando a los barcos estadounidenses tarifas “ridículas y altamente injustas” por usar esta vía interoceánica.



Advirtió que si la “estafa” no se detenía, exigiría que el canal fuera devuelto a Estados Unidos, aunque no especificó cómo. Al tiempo que enfatizó que “no quería” que el Canal de Panamá “cayera en las manos equivocadas” y citó específicamente a China.