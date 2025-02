Elon Musk afirma que Donald Trump "ha aceptado" cerrar la USAID

Credito: Web

03-02-25.-La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está a punto de ser clausurada, según el asesor multimillonario del gobierno de Trump y director general de Tesla, Elon Musk, quien ha estado luchando por tomar el control de la agencia en los últimos días.



El lunes temprano, Musk realizó una sesión en vivo en X Spaces, anteriormente conocido como Twitter Spaces, y dijo que habló en detalle sobre USAID con el presidente. “Él estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarla”, dijo Musk.



“Se hizo evidente que no es una manzana con un gusano dentro”, dijo Musk. “Lo que tenemos es simplemente un balón de gusanos. Hay que deshacerse de todo. No tiene remedio”.



“Vamos a cerrarla", añadió.



Sus comentarios llegan después de que el gobierno suspendiera a dos destacados jefes de seguridad de USAID después de que se negaran a entregar material clasificado en áreas restringidas a los equipos de inspección gubernamental de Musk, según dijeron a The Associated Press el domingo un funcionario estadounidense actual y un exfuncionario.

