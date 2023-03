Tragedia por tiroteo en primaria reaviva debate sobre armas en EEUU

Tiroteo en Nashville

28 de marzo de 2023.- El asesinato de tres niños y tres adultos a causa de un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, sobrecoge hoy a sus pobladores y reaviva el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.



Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, acudió a la primaria con dos armas de asalto y una pistola y, según declaraciones de funcionarios de las fuerzas del orden, ejecutó un ataque selectivo que implicó una planificación previa.



Durante la agresión, la perpetradora fue abatida por la policía, dejando tras de sí mapas «dibujados» de la Covenant School en los que se detallaba cómo procedería, declaró el jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, John Drake.



Según dijo, Hale obtuvo al menos dos de las armas legalmente y, tras un registro efectuado en su casa, incautaron dos escopetas y otras pruebas.



La fuente policial divulgó asimismo que los tres estudiantes asesinados, dos niñas y un varón, tenían nueve años, y los tres adultos eran trabajadores de la institución, entre los que se hallaban la directora y otros dos empleados.



Con seis víctimas, el tiroteo de la víspera es el más mortífero en un centro docente desde el ataque en Uvalde, Texas, en mayo pasado, que dejó 21 muertos.



Según un recuento de la cadena de noticias CNN, es el decimonoveno evento de este tipo en una escuela o universidad en lo que va de 2023 en el que al menos una persona resultó herida.



El alcalde de Nashville, John Cooper, consideró hoy que debido a las tragedias de este tipo el «culto a las armas» no debe celebrarse en la nación.



“El país necesita levantarse y decir no a un cabildeo de armas de asalto que, una vez más, lo hace demasiado disponible, conveniente y prioritario para que la gente salga y cometa actos terribles”, opinó.



Los grupos defensores de las armas gastaron más de 13 millones de dólares en 2022 en un ejercicio que buscó influir en los legisladores de Estados Unidos, mientras la violencia con esos dispositivos crece.



Así lo divulgó un análisis de OpenSecrets, que expuso además cómo la organización Gun Owners of America (Dueños de armas de América), por ejemplo, reveló un récord de tres millones 300 mil dólares en cabildeo federal durante el pasado año.



Esa asociación informó haber realizado este tipo de actividad en relación con 162 proyectos de ley federales durante 2022, más que cualquier otro grupo de derechos de armas.



Los interesados en una mayor regulación de las armas también se ven frenados debido a las continuas demandas presentadas por los grupos defensores de esos dispositivos frente a cualquier nueva legislación que busque limitar la presencia de esos objetos en la sociedad.



Organizaciones como la Federación de Armas de Fuego suelen alegar por ejemplo, que cualquier restricción es inconstitucional y viola la Segunda Enmienda de Estados Unidos o sea, el derecho de todos los ciudadanos a portar esos artefactos.