(VIDEO) Colombia llama a realizar una conferencia latinoamericana sobre migración, narcotráfico y cambio climático

El canciller de Colombia, en el primer día de instalación de mesa técnica de trabajo entre delación de Petro y funcionarios del gobierno Biden, propuso una conferencia regional sobre migración y otra latinoamericana sobre narcotráfico



"La migración es un tema político para muchos países, por eso el presidente de Colombia [Gustavo Petro] ha logrado convencer a México de realizar una conferencia latinoamericana de migración (…) El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional de narcotráfico que está golpeando al continente. Debemos convocar una conferencia continental sobre este tema, donde se le va a dar cumplimiento al acuerdo de La Habana y se revisará la demanda", anunció el funcionario tras reunirse con su homólogo de EEUU, Antony Blinken, durante el inicio del X diálogo de alto nivel entre los dos países.





Leyva recordó la importancia de la alianza con los Estados Unidos, pero recalcó que Colombia cumple un nuevo papel a nivel geopolítico y que eso cambia las dinámicas entre ambas naciones."Somos aliados sobre la base en que reconocemos nuestro nuevo papel en el mundo. Éramos el país de la coca y hoy somos una de las grandes esponjas para ponerles solución a la posible desaparición del ser humano. La relación se modifica, pues que hay un nuevo jefe de Estado, pero que no sorprende ni cambia las relaciones sobre nuestro aliado que es EEUU", indicó el diplomático.En cuanto a la estrategia antinarcóticos, Blinken reafirmó que están trabajando en un "enfoque holístico" con el que estudian la forma de reducir la demanda de narcóticos invirtiendo en la prevención del abuso de sustancias y el tratamiento de quienes luchan con la adicción porque "este es fundamentalmente un problema de salud pública".Blinken añadió que también se trata de debatir las formas de reducir la oferta, por lo que planteó fortalecer la interdicción del tráfico de drogas por tierra y mar y proporcionar a las comunidades vulnerables formas alternativas de ganarse la vida.Petro se ha propuesto modificar la estrategia antinarcóticos al considerar que la "guerra contra las drogas ha fracasado" bajo el enfoque prohibicionista, por lo que plantea incrementar la capacidad de interdicción, de inteligencia para capturar a los grandes narcotraficantes y cesar la persecución a los pequeños cultivadores de hoja de coca -materia prima de la cocaína- a los que les propone pasar a la legalidad con programas de sustitución de cultivos ilícitos.Colombia alcanzó en 2021 un nivel histórico de 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).Sin embargo, en el marco de esa nueva estrategia, la policía colombiana se trazó como meta erradicar 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos durante el 2023, lo que significa una reducción frente a la meta de 50.000 hectáreas del 2022.Estados Unidos y Colombia están discutiendo cómo funcionará la reevaluación de la política antinarcóticos que privilegia la erradicación voluntaria de los cultivadores sobre la que hace la fuerza pública por imposición."Creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión a la baja sobre el cultivo y particularmente antes de que un programa voluntario de erradicación esté en marcha", dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, ante el Senado estadounidense el 15 de marzo.Leyva aseguró que buscan convocar para el segundo semestre de este año una conferencia latinoamericana sobre el narcotráfico que "dejó de ser un tema colombiano". Y apuntó: "Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando el continente".En cuando a la creciente migración, preocupación que ambos países comparten, Blinken resaltó que Colombia ha cobijado a más de 1,5 millones de venezolanos que se encuentran en su territorio con el Estatuto Temporal de Protección que les permite integrarse a la economía y acceder a servicios de educación y salud."Colombia está mostrando la forma en que la migración, cuando se gestiona de manera segura, humana y como región, puede aumentar la estabilidad y puede ser una oportunidad, no una carga, para las comunidades", señaló Blinken.Por su parte, Leyva recordó que Petro propuso durante el fin de semana al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacer una cumbre de países americanos alrededor del tema de migración en Ciudad de México para abordar el tema en conjunto "sin exclusiones de tipo político".En este diálogo, Colombia y EEUU evalúan la cooperación en temas relevantes para el gobierno nacional como la reforma rural integral, la acción climática y la contención de la deforestación, la transición energética justa, el problema mundial de las drogas, la seguridad y los asuntos migratorios. También se abordarán aspectos relacionados con la salud, el deporte, la ciencia, la cultura, la infraestructura, la democracia, los derechos humanos y la justicia.Unas 50 personas delegadas del gobierno colombiano estarán los próximos siete meses en diferentes mesas que se dividirán por temas políticos, técnicos y legales, explicó Nieto."En lo concerniente al narcotráfico -y lo último no menos importante- es que es crucial en este momento el apoyo de Estados Unidos respecto a la mirada de la paz total, respecto a la seguridad humana, pero por supuesto al desarrollo sostenible y sustentable", agregó.Con información de Sputniknews / Agencias.