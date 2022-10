Jóvenes "leones" palestinos, listos para una "tercera intifada" en Cisjordania

Una manifestante palestina levanta un cartel durante una manifestación pidiendo la apertura de carreteras alrededor de la ciudad de Naplusa Credito: Afp

22-10-22.-En el cielo de Naplusa, en los territorios ocupados palestinos, los drones israelíes están en constante movimiento. En tierra firme, los soldados bloquean puntos de acceso claves. Desde hace meses, la tensión va en aumento en Cisjordania, y podría provocar una "nueva intifada".



Entre los diferentes vendedores en la parte antigua de Naplusa, jóvenes palestinos avanzan en motocicletas con los colores de sus nuevos héroes: "Aren Al Usud" ("la fosa de los leones") y su difunto líder Ibrahim al Nabulsi.



Antes de ser abatido a principios de agosto en una incursión israelí, este palestino, apodado el "León de Naplusa", galvanizó a la juventud local con un discurso contundente contra la ocupación israelí de Cisjordania, pero también contra la Autoridad Palestina de Mahmud Abas, acusada de "cooperar" con Israel.



Jóvenes combatientes -algunos afiliados a Fatah, la yihad islámica o Hamás- formaron el grupo "la fosa de los leones", que rápidamente se hizo popular a través de la mensajería Telegram y a través de los territorios palestinos.



"Me uní a +Aren Al-usud+ porque este grupo eligió resistir la ocupación con armas, sin dividirse en facciones, y porque sus pilares son Dios y la nación", explica a la AFP un joven combatiente apodado "Abu Oday".



Esta semana, este grupo armado convocó manifestaciones nocturnas en Cisjordania vía Telegram y, rápidamente, los palestinos se reunieron en diferentes zonas, lo que dio lugar a enfrentamientos con el ejército israelí.



Después de una ola de ataques contra Israel en marzo, Israel intensificó sus incursiones en Cisjordania, en particular en Jenín y Naplusa, bastiones históricos de las facciones palestinas en el norte.



- ¿Inicio de una nueva intifada ? -



Más de 115 palestinos resultaron muertos en incursiones y enfrentamientos, el mayor número de víctimas en Cisjordania en siete años. Y el segundo más alto desde el final de la "segunda intifada", levantamiento de principios de los años 2000, después del de 1987-1993.



"Quizás sea el comienzo de una nueva intifada. Los +Aren Al Usud+ están forjando la resistencia. Estos jóvenes no están bajo el patrocinio de una facción. Demuestran que la resistencia es más importante que un movimiento en particular", explica a la AFP Khader Adnan, muy activo en la yihad islámica en Cisjordania, y varias veces encarcelado por Israel.



Hoy concentrada en el norte de Cisjordania, la protesta podría extenderse por todo el territorio si, por ejemplo, las fuerzas israelíes "mataran a Fathi Khazem, que es más que un héroe", estima Adnan.



Fathi Khazem, padre del fallecido autor de un atentado fatal contra tres personas en Tel Aviv el 7 de abril, se convirtió en uno de los palestinos más buscados por Israel.



El hombre perdió a un segundo hijo durante una incursión en el campamento palestino de Jenín, de donde sale de vez en cuando rodeado de decenas de combatientes encapuchados y armados de M-16, según pudo comprobar la AFP.



En los últimos días, el primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh -cuyo gobierno es criticado- visitó el campamento de Jenín, donde apareció junto a Fathi Khazem y combatientes armados.



"La lucha continúa de generación en generación, sacrificio tras sacrificio", dijo Shtayyeh.



Acusó a Israel de "no querer la paz" y de intensificar la ocupación, desde 1967, de Cisjordania, donde viven actualmente más de 475.000 israelíes en asentamientos contrarios al derecho internacional.

