(VIDEO) Boric llamó desde Argentina a la unidad latinoamericana

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a su par chileno Gabriel Boric a partir de las 10, luego de que el presidente trasandino arribara al país en su primer viaje oficial al exterior.



El presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó este lunes junto a su colega argentino, Alberto Fernández, a que América Latina vuelva a unirse en los debates internacionales para fortalecer su presencia.



"Chile parte desde América Latina y si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, hacia el norte o hacia el Pacífico, en relaciones que nos interesa mantener y profundizar, nuestra base es América Latina. Desde ahí vamos a construir comunidad, cooperación e internacionalismo", declaró el izquierdista Boric al sostener que la región tiene "desafíos que son profundamente compartidos".



"Latinoamérica tiene que recuperar una voz de cooperación en el escenario global, tenemos desafíos profundamente compartidos. Si seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos", advirtió en la sede presidencial argentina, la Casa Rosada, después de que ambos jefes de Estado firmaran una serie de acuerdos.



Boric refirió que la elección de Argentina como primer viaje va más allá de una tradición chilena. "Tenemos una enorme frontera compartida, pero además por un tema de trayectoria personal, siento una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me crie en la Patagonia. En la Patagonia no hay fronteras", afirmó el mandatario nacido en la ciudad de Punta Arenas.



De su lado, Fernández coincidió en que la cordillera de los Andes es "una frontera que nos une y no que nos divide" y abogó por "la concreción del corredor bioceánico al que aspira el norte argentino y permitirá unir a Chile con Brasil".



"Aliados y cómplices"



En un intercambio de elogios, ambos se declararon "socios, aliados y cómplices".



"Tenés en mí a un amigo para ayudarte en todo lo que esté a mi alcance, un aliado para la unidad latinoamericana y un cómplice para modernizar lo que haya que modernizar con criterio de igualdad", le dijo Fernández, 27 años mayor.

Los ministros firmaron una serie de acuerdos de cooperación en temas de género y diversidad, entre consulados y entre sitios dedicados recordar a víctimas de las últimas dictaduras de Chile y Argentina.



El martes, en su último día en Buenos Aires, Boric inaugurará el foro empresarial del comité de comercio Argentina-Chile y visitará el Museo Memoria en la ExEsma, el más emblemático centro clandestino de detención y torturas de la última dictadura argentina (1976-83).