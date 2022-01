EEUU: 13 muertos, 7 de ellos niños, al incendiarse un edificio en Filadelfia

Credito: Efe

05-01-22.-Al menos 13 personas fallecieron este miércoles en el incendio de una vivienda en Filadelfia, Estados Unidos, 7 de ellos menores de edad, anunció un responsable de los bomberos de la ciudad y medios estadunidenses.



“Actualmente, el balance es de 13 muertos”, informó Craig Murphy, comisario adjunto de los bomberos de la ciudad.



Aunque el número, advirtió, es “dinámico” ya que prosiguen los trabajos de búsqueda de posibles víctimas.



Asimismo, dos personas, entre ellas un menor, fueron hospitalizadas en estado grave.



En total, al menos 26 personas vivían en el edificio, propiedad del Departamento de Vivienda de la ciudad. Ocho de ellas habrían logrado escapar de las llamas.



“No tengo palabras para describir lo que sentimos como comunidad y como departamento”, comentó Murphy.



Visiblemente emocionado, aseguró que en 35 años en el cuerpo “éste es uno de los peores incendios” que ha presenciado.



“Este es sin duda uno de los días más trágicos de la historia de nuestra ciudad”, declaró por su parte el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney.



Los bomberos llegaron al inmueble de protección oficial hacia las 06H40 am (11h40 GMT) “y se encontraron con un fuerte incendio en la segunda planta de un edificio de tres pisos”.



“Llevó 50 minutos controlar el fuego”, dijo el servicio de bomberos en un tuit.



Según Murphy, el Departamento de Vivienda inspeccionó el edificio de ladrillo de tres plantas en 2019 y 2020 e instalaron detectores de humo pero al menos cuatro de dichos detectores no estaban operativos este miércoles.



El edificio, construido en 1920, está situado en una zona densamente poblada cercana a una universidad, el Museo de Arte y otras instituciones de la ciudad.



Los vecinos aseguraron a los medios locales que están impactados por el incendio, cuyas causas todavía no han sido establecidas.