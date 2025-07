Oscar Figuera (PCV): “Respetamos lo que el PC chileno piensa, pero no lo compartimos y les llamamos a reflexionar”

04-07-25.-El dirigente, opositor a Nicolás Maduro, señala que en Venezuela se "secuestra a dirigentes sociales y políticos" que tienen "opiniones distintas al gobierno", y en ese sentido, cuestionó que el colectivo chileno no reconozca estas violaciones a los derechos humanos.

Eva Luna Gatica*.- La controvertida postura del Partido Comunista chileno sobre el régimen de Nicolás Maduro —que niega que en Venezuela exista una dictadura o que haya presos políticos— se ha convertido en uno de los principales flancos de críticas contra Jeannette Jara. Y pese a que la candidata ha tomado distancia de la directiva de su partido y ha dicho que el gobierno chavista es "un régimen autoritario", donde "se violan los derechos humanos", el tema promete seguir siendo una piedra en el zapato para la campaña de la izquierdista, de cara a las presidenciales de noviembre.

"Conocemos las diferentes opiniones que sobre el gobierno encabezado por Maduro se presentan en el Partido Comunista de Chile", afirma en esta entrevista con "El Mercurio" Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela y crítico del chavismo. "Respetamos lo que ellos piensan, pero no lo compartimos y les llamamos a reflexionar, porque nosotros somos los que vivimos aquí y no ellos, por lo que debieran tener en cuenta nuestra opinión sobre lo que sucede en Venezuela", señala el también diputado, que afirma que en ese país se secuestra a dirigentes políticos opositores y que no existe el debido proceso.

—¿Cómo valora la victoria de Jara en las primarias?

"La victoria de la camarada Jeannette Jara es un hecho realmente relevante para los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo chileno, en primer lugar. Entendemos también que lo es para el Partido Comunista de Chile, el cual forma parte de una alianza amplia, y también lo es para los partidos comunistas del mundo. Es un hecho histórico que una militante y dirigente de un Partido Comunista sea electa, en este caso, una mujer, en un proceso de primarias para representar a amplios sectores de la sociedad. En el PCV valoramos positivamente esta decisión, y felicitamos al pueblo chileno y particularmente a Jeannette Jara".

—¿Qué opina de la visión que tiene el PC chileno sobre el régimen de Maduro?

"Su opinión es una situación constante a nivel internacional y tiene que ver con el hecho de cómo se presenta el gobierno de Nicolás Maduro: como un gobierno antiimperialista, un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, incluso se ha endilgado la calificación de Presidente obrero (…).

En ese sentido, llamamos a todos los partidos hermanos que tengan esa opinión favorable a Maduro, a discutir con nosotros en profundidad el tema, porque los que estamos en Venezuela somos nosotros, no ellos.

Nosotros somos los que estamos viviendo la realidad de un gobierno que no respeta la Constitución, que ha flexibilizado las relaciones laborales, que ha liquidado las prestaciones sociales, donde lo que los trabajadores reciben por vacaciones es una miseria y no se permiten las elecciones sindicales ni la organización de sindicatos autónomos e independientes. Donde se han aprobado leyes restrictivas de los derechos sociales, políticos y laborales de nuestro pueblo y de nuestros trabajadores. Donde se persigue la disidencia, donde se violenta el debido proceso, se allanan las casas sin que haya una orden judicial, se levantan e inventan expedientes para encarcelar a la gente y se secuestra a dirigentes sociales y políticos que tienen opiniones distintas al gobierno.

Si hay sectores en el Partido Comunista chileno o en su propia dirección que colectivamente consideran que esto no es así, lo respetamos, pero obviamente, no lo compartimos. Somos nosotros quienes estamos viviendo esa realidad, que incluye el asalto a los partidos políticos por vía administrativa y judicial. En el caso nuestro, le entregaron el partido a militantes del PSUV, sin que el Partido Comunista pudiera defenderse".

—¿Qué postura debería tomar la candidata con respecto al régimen chavista?

"Nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, nos atrevemos a saludar el hecho de que Jara haya sido electa, a saludarla a ella y al Partido Comunista de Chile. (…) Con relación a la posición que adopten sobre Venezuela, no le vamos a decir qué es lo que deben hacer. Lo que sí le pedimos es que tengan en cuenta la opinión de las corrientes popular y revolucionaria, no solo la del PCV, que han sido afectadas con lo que sucede objetivamente en nuestro país, no solo por las medidas coercitivas, sino por el carácter de clase del gobierno de Nicolás Maduro, que expresa los intereses de una fracción de la burguesía nacional y transnacional, al igual que el sector que representa María Corina Machado.

Nosotros respetamos la autonomía y la independencia de cada Partido Comunista y no nos atrevemos a darle lecciones, pero le pedimos que analicen objetivamente lo que sucede en nuestro país, que tomen en cuenta nuestras opiniones y decidan según lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que es una razón de vida de todo Partido Comunista, independiente del país al que pertenezcan".



"Nosotros esperaríamos que un gobierno encabezado por Jara evalúe en profundidad la realidad del pueblo venezolano. (…) Pero eso no significa que pidamos una ruptura de relaciones".

—¿Un futuro gobierno chileno debería condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela?

"Consideramos que es importante que las organizaciones sociales y políticas, e incluso los gobiernos, expresen sus opiniones sobre lo que sucede en la realidad social del continente, sin que esas decisiones políticas impliquen medidas coercitivas y medidas de intervención directa en la vida de estos países. Nosotros no acompañamos ningún llamado a intervención de potencias extranjeras en Venezuela. Pero posiciones de solidaridad con los dirigentes sociales y políticos arbitrariamente detenidos, y de rechazo a la violación de los derechos sociales, políticos, humanos y laborales de nuestro pueblo, son acciones que nosotros demandamos y apoyamos".

—¿Qué espera de la relación de Chile y Venezuela a futuro?

"Nosotros esperaríamos que un gobierno encabezado por Jara y por esa amplia alianza de izquierda, evalúe en profundidad la realidad del pueblo venezolano, y que tuviese una valoración que contribuya a la solidaridad con dichas luchas. Pero eso no significa que nosotros nos inscribamos en una línea que liquide las relaciones a nivel estatal. No pedimos una ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos".