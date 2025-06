Cabello recomendó al gobernador de Apure quitar "a los jalabolas y chismosos" de su equipo de trabajo

Diosdado Cabello Credito: Web

09-06-25.-Durante el acto de juramentación del mandatario regional, realizado en el Domo de Bravos de Apure, pidió a Rodríguez que «aleje» a las personas «jalabolas y chismosas» de su equipo de trabajo y enfocarse en las necesidades de la gente.



«Aleja de tus cercanías a los jalabolas y chismosos, ponte un repelente contra ellos que esos no te van a ayudar, esos se van a querer acomodar», dijo al tiempo que lo exhortó a proteger a todos los apureños por la nobleza de cada uno de ellos.



«Conviértete en el protector de este estado, que se metan contigo, pero no con su pueblo. Este pueblo es noble», mencionó.



Además de esto, exhortó al también empresario a acompañar al pueblo en todos sus reclamos y exigencias para que también esté presente en las futuras «victorias».



«Es un joven cargado de humildad, identidad apureña, de pasión, amor por su estado (…) Verlo hoy juramentarse no es cualquier cosa. Este pueblo confía en ti», sentenció.



Wilmer Rodríguez: «Los llaneros somos del tamaño del compromiso que se nos presenten«

A su vez, el mandatario regional agradeció a todas las personas que hicieron posible llegar a la gobernación del estado Apure y mencionó que trabajará para todos los ciudadanos.



«Los llaneros somos del tamaño del compromiso que se nos presenten», dijo al tiempo que recordó al fallecido presidente Hugo Chávez por otorgar la oportunidad a todos los campesinos de poder estudiar gerenciar empresas.

