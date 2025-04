Gustavo Márquez lama a construir un movimiento para defender la Constitución: "No se trata de reformarla, sino de cumplirla"

Gustavo Márquez Credito: CP

28-04-25.-El dirigente político Gustavo Márquez instó a todos los venezolanos a construir un movimiento nacional amplio y plural para asumir la defensa activa de la Constitución de 1999, en momentos en los que, asegura, «se cierne el riesgo de perder derechos fundamentales si se concreta una reforma impulsada por el actual régimen».



Durante su intervención, en el lanzamiento de la campaña: «No la reformes, Cúmplela«, Márquez resaltó que la Constitución vigente representa el marco legal más avanzado en la historia del país y uno de los más progresistas del mundo en cuanto a régimen republicano, participación política y derechos humanos.



«La Constitución de 1999 introdujo mecanismos como el referéndum, la posibilidad de derogar leyes y convocar a nuevas constituyentes, fortaleciendo así la soberanía popular«, recordó.



El exembajador subrayó que, aunque la Constitución no se ha cumplido plenamente, su existencia garantiza derechos esenciales que se verían comprometidos si se permite su derogación. «No se trata de reformarla, sino de cumplirla«, afirmó, advirtiendo que una eventual reforma buscaría relegitimar a un régimen autoritario mediante nuevos mecanismos de control que eliminarían el sufragio directo y harían aún más difícil la lucha popular.



Márquez, quien fue uno de los oradores en el Auditorio Azul de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, hizo un llamado a la unidad nacional, enfatizando que «este no es el momento de disputas internas ni de competencia política entre facciones», sino de articular un frente amplio y plural. «Aquí caben todos los sectores, todas las fuerzas que entiendan la importancia de defender la Constitución», señaló.



Asimismo, destacó la importancia de participar en todos los procesos electorales, incluso en aquellos considerados como viciados, como una estrategia de resistencia pacífica. «Cada proceso es un paso para organizarnos y resistir. Aunque sepamos que el gobierno manipula los resultados, no podemos abandonar los espacios«, dijo.



Finalmente, Gustavo Márquez advirtió que «tras el 28 de julio no habrá garantías de elecciones libres bajo el actual gobierno», por lo que llamó a la ciudadanía a ver cada participación como un ejercicio de preparación para el objetivo mayor: «La salvación de la República y la restitución plena de la democracia en Venezuela».

CP