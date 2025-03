ONG Acceso a la Justicia prevé que comicios venezolanos de mayo estén "alejados" de estándares internacionales

07-03-25.-La ONG Acceso a la Justicia previó este jueves que, según la información disponible y declaraciones oficiales, los comicios parlamentarios y regionales convocados para el próximo 25 de mayo en Venezuela estarán «alejados de los estándares internacionales» en materia electoral.



A juicio de la organización no gubernamental, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al gobierno, insiste en «incurrir en prácticas y vicios que en nada contribuyen a reforzar la confianza en la institución del voto».



Además, prosiguió, las autoridades electorales «no han tomado ninguna medida para despejar las dudas que persisten en relación con las pasadas presidenciales», celebradas el 28 de julio de 2024, cuyos resultados el CNE aún no ha publicado de forma desglosada, contrario a lo establecido en el cronograma oficial.



En esos comicios, Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo, un anuncio tachado de «fraudulento» por la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, que reclama la victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia, con base en el 85,18 % de las «actas» que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación.



En una nota de prensa, Acceso a la Justicia señaló que el CNE «convocó los comicios para el mes de mayo sin cumplir con la obligación legal de presentar el cronograma electoral».



Asimismo, la ONG denunció «amenazas y advertencias» de autoridades contra quienes «pretenden competir en estos comicios» y que, agregó, «parecen destinadas a eliminar cualquier cuestionamiento y, por lo tanto, cercenan la libertad de expresión y el derecho a la participación política».



En enero pasado, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, pidió que los candidatos y los partidos políticos respeten los resultados que anuncie el organismo comicial, ya que -advirtió- «su desobediencia conduciría a la aplicación inmediata de sanciones administrativas y penales».



El pasado mes, González Urrutia -en el exilio desde septiembre- aseguró que la oposición que representa no participará en lo que considera «falsas elecciones», y advirtió que «solo habrá comicios legítimos cuando se respete» su reclamado triunfo.



Pese a esta declaración, partidos que integran la PUD como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, han llamado a participar en estas votaciones.



El partido opositor Centrados en la Gente señaló recientemente como una «prioridad» la designación de un CNE que sea «independiente y con plenas garantías de transparencia», antes de organizar nuevos comicios.