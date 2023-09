(VIDEO) Manifestantes en Níger exigen la salida de unos 1.500 soldados franceses

03-09-23.-Miles de manifestantes se congregaron en la capital nigerina, Niamey, exigiendo que Francia retire a su embajador y a sus tropas del país de África Occidental, en consonancia con la junta militar que tomó el control del país, que acusa a Francia de “interferencia”.Los manifestantes se reunieron cerca de una base militar que alberga a soldados franceses, acudieron al llamado que hicieron varias organizaciones cívicas hostiles a la presencia militar francesa. Sostenían pancartas que proclamaban: “Ejército francés, ¡deje nuestro país!”“Estamos dispuestos a sacrificarnos hoy, porque estamos orgullosos”, dijo Yacouba Issoufou, uno de los manifestantes, a la agencia de noticias Reuters. “Saquearon nuestros recursos y nos dimos cuenta. Así que se tienen que ir”, agregó. No se reportaron incidentes violentos durante las protestas masivas.Francia mantiene relaciones cordiales con el presidente destituido, Mohamed Bazoum, y cuenta con alrededor de 1.500 soldados en Níger.Apoyo al presidente Bazoum tras el golpe militarEl 28 de agosto, Emmanuel Macron, presidente de Francia, en un discurso ante diplomáticos, expresó su respaldo al presidente depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, a quien calificó de valiente por no renunciar a su cargo en medio de la crisis política que atraviesa el país.“Hablo todos los días con el presidente Bazoum. Lo apoyamos. No reconocemos a los golpistas, por eso no seguimos sus indicaciones porque no tienen legitimidad para hacerlo”, afirmó Macron en un acto político.Estas declaraciones del presidente francés generaron una respuesta de los gobernantes militares en Níger. El coronel Amadou Abdramane, representante de la junta militar nigerina, emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Macron en apoyo a Bazoum “constituyen una interferencia aún más flagrante en los asuntos internos de Níger”.Además de respaldar a Bazoum, Macron subrayó que las decisiones futuras de Francia respecto a Níger estarán basadas en los intercambios con el presidente legítimamente electo. Esto sugiere que el Gobierno francés no reconocerá a los actuales gobernantes militares del país africano.Francia ratifica la presencia de su embajadorEl presidente Emmanuel Macron confirmó el pasado lunes 28 de agosto que el embajador de Francia en Níger, Sylvain Itte, permanecerá en su puesto a pesar de las presiones ejercidas por la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado el pasado 26 de julio.La junta había ordenado a Sylvain Itte abandonar el país en un plazo de 48 horas, argumentando que las acciones de Francia estaban en contra de los intereses de Níger. Sin embargo, Macron rechazó estas demandas y reafirmó el apoyo al presidente Bazoum, quien no ha dimitido y continúa siendo reconocido como el líder legítimo del país por la comunidad internacional.La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) ha estado trabajando en una solución diplomática en Níger, pero también ha amenazado con intervenir militarmente si los esfuerzos diplomáticos no tienen éxito. La Cedeao impuso sanciones que han afectado la entrega de ayuda humanitaria a Níger, uno de los países más pobres del mundo.Por otro lado, la Unión Europea acordó comenzar a redactar sanciones contra los responsables del golpe de Estado en Níger. Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, quien preside la Cedeao temporalmente, expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre posibles “imitadores” de golpes de Estado en otros países de la región.Francia, que ha tenido una presencia significativa en Níger, ha pedido que se restablezca en el cargo al presidente Bazoum y ha manifestado su apoyo a los esfuerzos de la Cedeao para revertir el golpe.*Con información de France34, Reuters y EFE