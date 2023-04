(VIDEO) Ángel Arias: "Quienes proponen combatir políticas antiobreras apoyando proyectos capitalistas y neoliberales, plantean un fraude"

01-04-23.-El pasado 18 de marzo se reunió en Caracas la “Asamblea Nacional de Trabajadores”, una reunión de dirigentes y activistas de diferentes tendencias del movimiento obrero. Además de discutir acciones concretas de lucha en torno a reivindicaciones básicas, se desarrollaron discusiones sobre el papel de las direcciones y la actitud de los trabajadores ante los problemas políticos del país.Reproducimos aquí el derecho de palabra tomado por Ángel Arias, trabajador del Ministerio del Trabajo y militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS).Hay diversas iniciativas para coordinar las luchas en curso de los trabajadores, una de estas fue la “Asamblea Nacional de Trabajadores”, una reunión de dirigentes y activistas de base, que se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV). Siendo un espacio donde participaron diferentes corrientes, lógicamente se expresaron las diferentes concepciones alrededor de cuestiones fundamentales para las luchas y para la orientación de clase trabajadora en el terreno político.Uno de los aspectos que recorrió el debate fue la actitud a tener ante las direcciones sindicales burocráticas que se hacen parte de las políticas patronales, o que son opositoras al gobierno pero obstaculizan el desarrollo de las luchas. Habiendo representantes en la sala de una parte de estas burocracias del sector docente, sus dirigentes y otros plantearon que, en nombre de la unidad para la lucha, no debía denunciarse ni señalarse a esas federaciones o centrales. Este fue uno de los puntos tomados por Ángel Arias en su intervención.“¿Cómo es eso que no se puede enfrentar a las direcciones sindicales, bien sea las abiertamente traidoras, que se hacen parte de las políticas patronales, o las que son cómplices y obstaculizan los procesos de lucha de la clase trabajadora?”, señaló.Siendo la lucha docente la más destacada en las últimas semanas, planteo: “¿Por qué no ha triunfado la lucha docentes? ¿Por qué no ha habido un gran paro contundente que le doble el brazo al gobierno? ¿Porque no ha habido disposición a esa lucha de parte de las maestras y de las bases de los trabajadores? Sí la hay. Lo piden en las movilizaciones… Ha faltado que esa voluntad desde las bases tenga una instancia organizativa que desplace a las direcciones que obstaculizan y le ponen una camisa de fuerzas a esa lucha”.El documento base propuesto por los organizadores planteaba la conformación en los lugares de trabajo de “Comités de Defensa del Salario”, y la realización de asambleas deliberativas. En función de eso, complementó Arias: “¿qué sentido tienen los comités de defensa del salario, las asambleas de base deliberativas, o los comités de conflicto, como muchos venimos planteando, sino van a poder enfrentar y desplazar a esas direcciones sindicales que son un obstáculo”.Otro de los temas que ocupó la agenda fue el referido a la actitud frente al gobierno de Maduro y a las venideras elecciones presidenciales. Dirigentes vinculados a partidos de la derecha como Voluntad Popular, por ejemplo, plantearon abiertamente su lógica de que había que “salir de Maduro” apoyando las estrategias y proyectos de algunos de esos partidos. Parte del argumento era que los trabajadores no podían quedarse en el plano reivindicativo porque “el problema es político”.Desde diferentes dirigentes sindicales de la izquierda que se reivindica clasista se respondió a estos argumentos, indicando el carácter de clase capitalista de las políticas del gobierno, y por lo tanto la necesidad de enfrentarlo desde un punto de vista de clase. En ese sentido intervino también Ángel Arias: “hay una superficialidad en parte de lo que se está planteando sobre qué política estamos enfrentando y cuál es la razón de nuestros problemas. ¿Qué es lo que ha caracterizado todos estos años? Varios lo han dicho aquí, que nos han hecho pagar la crisis a la clase trabajadora. Nadie ha dicho aquí, le hicieron pagar la crisis a los capitalistas… porque es que nadie se la hizo pagar a la clase capitalista… entonces hay un problema de clase”.Exponiendo con varios ejemplos cómo el conjunto de las políticas de los años previos y las actuales tienen en común el ser favorables a los intereses de las clases propietarias en desmedro de los de la clase trabajadora, señaló: “Entonces, aquellos compañeros que nos dicen que no hay que ser reivindicativistas, que hay que pasar a la política, pero nos plantean ser parte de proyectos políticos igual de capitalistas y neoliberales como este gobierno nos están planteando un fraude”.En esa misma línea, cuestionó que no puede llamarse entonces a la unidad con sectores que se proponían salir del gobierno antiobrero y represivo de Maduro para sustituirlo por otro “que iba a ser igual antiobrero y represivo, pero títere de los Estados Unidos”, o que avalan sanciones imperialistas que profundizan las penurias del trabajador.Concluyo planteando que sí hay que plantear una perspectiva política de la clase trabajadora, pero que debe ser de independencia de clase: “tiene que ser la irrupción de los trabajadores con una personalidad política propia en la escena nacional, con independencia total de cualquiera de los partidos políticos ajenos a nuestros intereses de clase, y si queremos luchar en la perspectiva de un nuevo gobierno, por supuesto, luchemos, pero por un gobierno de los trabajadores, no vamos a cambiar un verdugo por otro”.