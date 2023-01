PCV advierte que salvará el voto en la elección de la directiva de la AN ante "viraje autoritario" en el Poder Legislativo

Neirlay Andrade, del Buró Político del PCV Credito: TP

05-01-23.-La diputación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) salvará el voto en la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional ante el viraje autoritario que han tomado las autoridades del Poder Legislativo. Así lo informó la dirección del PCV en su habitual rueda de prensa este lunes.



“Nos encontramos en un momento propicio para pensar qué tipo de Asamblea Nacional hemos tenido durante el último periodo y qué tipo de leyes se han aprobado y lo primero que podemos decir es que tenemos una Asamblea que ha legislado de espaldas a las necesidades más sensibles de nuestro pueblo”, afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV.



Andrade explicó que la AN ha aprobado proyectos con un carácter “pseudopopular” dirigidos a encubrir o desviar la atención sobre otros que “han golpeado la vida y la cotidianidad de las mayorías”.



La dirigente del PCV citó la Ley de Zonas Económicas Especiales y se preguntó sobre los verdaderos alcances de este instrumento legal.



“Con la Ley de Zonas Económicas Especiales se ha completado una política de entrega que inició con la ley llamada Ley Antibloqueo; pero que nosotras y nosotros hemos llamado de entrega y saqueo”, dijo.



“Estamos ante una ley que ha propiciado procesos de reprivatización e inversión de capitales que no toman en cuenta la difícil realidad de las y los trabajadores en centros estratégicos, sino que por el contrario tratan de doblegar sus luchas para poder hacer más atractivo nuestro país a inversionistas foráneos”, agregó.



Andrade también se refirió a la Ley de impuestos a las grandes transacciones financieras: “Todos sabemos que ese nombre pomposo y grandilocuente no corresponde a la realidad y que son precisamente las y los trabajadores los que conocen a la perfección el impacto de este instrumento legal



porque la clase trabajadora venezolana no cuenta hoy e día con un empleo formal, sino con diversos empleos informales que son retribuidos en divisas y también sabemos que la familia venezolana cuenta cada vez más con remesas del exterior”.



“Ese precario ingreso se ve venido a menos cando van a una farmacia y deben pagar el supuesto impuesto a las grandes transacciones por tan solo un remedio”, apuntó.



Para el PCV la aprobación de estos instrumentos “hablan del carácter de clase de esta Asamblea”: “Una asambleas que se ha negado a discutir sobre sueldos y salarios y sobre el desastre que significó para la Administración Pública la imposición del nefasto instructivo de la Onapre; que el TSJ declaró inexistente, pero que todas y todos diariamente conocemos sus consecuencias”, dijo.



Andrade recordó que incluso diputados del partido de gobierno lo defendieron, “pero en general imperó un silencio sobre este y otros temas que socavan la vida y la dignidad de las y los trabajadores”.



El PCV además denunció “los rasgos autoritarios” que se han dado en la directiva de la AN “y que expresan una política general antidemocrática que da cuenta del viraje del partido que gobierno y que lo acerca cada vez más a episodios infames de la historia política de nuestro país”.



“Es por eso que mañana, 05 de enero, el Partido Comunista de Venezuela va a salvar su voto en la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional”, anunció la vocera.



“Aun cuando no están hoy sobre la mesa los nombres de los hombres o mujeres de esta directiva, nuestro partido está cociente de que no se trata de personalidades o figuras, sino de una política de Estado y de un giro contrario a los intereses que dieron origen a lo que conocimos como el proceso de cambios en nuestro país hace dos décadas”, agregó.



Basta de impunidad: Juan Guaidó es un delincuente

Sobre el fin del denominado “interinato” de Juan Guaidó, el PCV reiteró su demanda de cárcel para el exdiputado.



“Hace unos días, un vocero del gobierno nacional, mencionaba que no había nada que decir sobre el fin del interinato porque Juan Guaido y su combo eran la nada. Pero sí hay que decir y es que Juan Guaidó es un delincuente y que fue protagonista, punta de lanza de una política de despojo, de saqueo, de robo de los activos de la nación”, dijo Andrade.



“Callarse hoy es ser cómplice de esa política y desde el PCV decimos no a la impunidad y reiteramos nuestro planteamiento: Juan Guaidó y sus secuaces deben estar presos”, reafirmó.



La dirigente recordó que “estos mismos secuaces hoy son interlocutores políticos del Gobierno Nacional en el llamado Diálogo de México”.



“Estamos no solo ante una política integral del imperialismo para socavar la soberanía nacional sino del concurso del Gobierno en esta línea sencillamente para preservar una falsa gobernabilidad y sus intereses a costillas del pueblo que es quien ha recibido el peso de las sanciones”, agregó.



2023 debe ser un año de unidad de las luchas populares



El PCV destacó las condiciones precarias en las que la familia trabajadora celebró el fin de año, mientras el fin de año “mientras los operadores propagandísticos del gobierno nacional hablaban de crecimiento, mostraban y números, aparentemente de una gestión económica exitosa”.



“La verdad es que las familias se encontraron con unos aguinaldos que se volvieron sal y agua por las políticas salariales del Gobierno de Nicolás Maduro dirigidas a liquidar el ingreso y desmontar el Estado”, dijo Andrade.



“Esta política ha tenido su contraparte en las luchas de las y los trabajadores de la Administración Pública: si 2022 fue un año de movilización; un año de conquista y victorias parciales; 2023 debe ser el año de la unidad del movimiento obrero, popular y revolucionario para poder avanzar hacia acciones superiores de lucha que nos permitan preservar nuestros derechos y hacer frente a esta politica de despojo”, concluyó.

