(VIDEO) PCV: Ni el Gobierno ni Fedecamaras resolverán el problema salarial en Venezuela

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) alertó este lunes en su rueda de prensa sobre la propuesta de Ley de Emergencia Laboral que está proponiendo Fedecámaras con miras a legalizar la práctica ya instituida en el país de bonificación salarial.“Las deliberaciones del 16° Congreso Nacional establecieron claramente que la solución al problema socio-económico que atraviesa la clase obrera, los sectores populares y el pueblo en general no está en manos de Fedecámaras ni del Gobierno; tampoco en las cúpulas corruptas de ciertas centrales sindicales, sino que está en manos del movimiento sindical clasista que ha realizado importantes movilizaciones en defensa del salario” dijo Perfecto Abreu Nieves, presidente del PCV.Fedecámaras en estos momentos está proponiendo una “Ley de Emergencia” y “todos sabemos que Fedecámaras es la representante genuina de los intereses de la patronal en Venezuela: lejos están de querer defender los intereses de los trabajadores”, dijo el vocero del Buró Político.“Igualmente, el Gobierno viene aplicando una política -con el visto bueno de distintos sectores de la oposición de derecha- que arrebata derechos a los trabajadores venezolanos. Tal es el caso de la bonificación del salario; la dolarización de la economía; el robo de las prestaciones sociales y la liquidación de las convenciones colectivas”, agregó.Abreu Nieves recordó que “el rescate de los salarios, de las prestaciones y de las convenciones colectivas solo será posible con la lucha del movimiento obrero sindical” e hizo un llamado al movimiento popular a apoyar esta lucha.El diálogo no atiende los problemas del puebloPara el PCV, el diálogo que hasta ahora ha mantenido el Gobierno con la oposición de derecha “no ha servido para resolver los problemas de nuestro pueblo”.Los resultados de los diálogos en México fue la denominada “Ley Antibloqueo” que no es otra cosa que un instrumento “para violar la Constitución Nacional” y dar garantías “a favor del gran capital”.La continuidad de este diálogo, anunciada recientemente desde Francia, “es un nuevo intento de estos actores por ponerse de acuerdo para el reparto de las riquezas de nuestro país”, destacó Abreu Nieves.PCV se une a la campaña “navidad sin trabajadores presos”El PCV anunció este lunes su participación en el impulso de la campaña “Navidad Sin Trabajadorxs Presxs” que organiza el Comité de Familiares y Amigos de las y los Trabajadores injustamente detenidos por luchar por reivindicaciones laborales o denunciar corrupción e irregularidades en sus centros de trabajo.El pasado viernes 11 de noviembre se realizó el lanzamiento de esta iniciativa por segundo año consecutivo con un foro en el que intervino el Secretario General del PCV, Oscar Figuera para presentar el marco jurídico que está siendo utilizado para criminalizar y judicializar a las y los trabajadores.También participó el Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez; la activista Thaís Rodríguez y la madre del controlador aéreo injustamente judicializado Guillermo González.“Llamamos a todas las organizaciones populares y a los intelectuales a unirse a esta campaña; también hacemos un llamado a las instituciones del sistema judicial, a tomar las medidas para que frente a las injusticias de las que han sido víctimas estos trabajadores, serán liberados lo más pronto posible”, dijo Abreu Nieves.Solidaridad con las comunidades campesinas afectadas por las lluviasEl PCV manifestó su solidaridad con las comunidades campesinas y la población general del sur del lago, en los municipios Bolívar y Tucaní del estado Mérida, severamente afectados por las lluvias.A propósito de las tragedias que han dejado fenómenos naturales en nuestro país, el Partido del Gallo Rojo declaró que el discurso de Venezuela en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) realizada en Egipto, contrasta con la política interna en zonas como el Arco Minero guayanés o el área de explotación carbonífera en Zulia.En el primer caso “se contaminan las aguas con mercurio; se producen talas indiscriminadas de árboles y destrucción de los suelos, como lo han denunciado organizaciones y personalidades defensoras del medio ambiente” mientras que en el segundo “se ha registrado incluso el asesinato de líderes indígenas”.