Cuba anuncia medidas para enfrentar Bloqueo petrolero

Cuba anunció ayer acciones urgentes para hacer frente a la crisis energética, a raíz del arreciamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que han limitado la posibilidad de adquirir combustibles por vías tradicionales.

El vice primer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, acompañado por los ministros de Trabajo, Transporte, Educación Superior y Educación, anunció que se racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades.

Subrayó que las disposiciones buscan garantizar la estabilidad de los servicios básicos y la protección de la población.

"No venimos a dar justificaciones, sino a explicar cómo enfrentar esta situación con acciones concretas y con el esfuerzo de todos", dijo.

Detalló que el combustible disponible se destinará a servicios esenciales y actividades económicas imprescindibles. La generación eléctrica se mantendrá mediante el uso de crudo nacional, gas acompañante y fuentes renovables de energía, asegurando el suministro de agua a la población.

Añadió que el Gobierno cubano facilitará los trámites para que las empresas privadas "que tengan la posibilidad" importen su propio combustible.

Entre las medidas de ahorro, se decidió concentrar las actividades administrativas de lunes a jueves, con el objetivo de incrementar la eficiencia y reducir las afectaciones durante los fines de semana.

El vice primer ministro enfatizó que no cesarán las acciones para sostener los sectores que generan ingresos en divisas, ya que estos resultan fundamentales para superar la coyuntura.

En el ámbito cultural se anunció la suspención de la Feria Internacional del Libro de La Habana hasta nuevo aviso. La última vez que la principal cita literaria del país no se realizó fue en 2021, durante la pandemia de Covid-19.

EEUU impuso un bloqueo petrolero a la isla. El 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible al país que importa dos tercios de sus necesidades energéticas.