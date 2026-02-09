(VIDEO) Exigieron en México liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro

La marcha partió desde el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, rumbo a la plaza del Zócalo, los participantes manifestaron también su rechazo a la intervención norteamericana en Venezuela y las amenazas contra otros como Cuba y México.

Miembros de organizaciones sociales de México exigieron hoy la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, secuestrados durante el ataque militar de Washington contra esa nación en enero último.

En una marcha que partió desde el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, rumbo a la plaza del Zócalo, los participantes manifestaron también su rechazo a la intervención norteamericana en el país bolivariano y las amenazas contra otros como Cuba y México.

"Fuera yanquis de América Latina", "Libertad, libertad, a Maduro libertad" y "No me da la gana de ser una colonia norteamericana" resultaron algunas de las consignas lanzadas por los asistentes, quienes portaron banderas de las naciones mencionadas y carteles en defensa de la soberanía de la región.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos dirigió ataques a diferentes puntos de Venezuela en una operación durante la cual secuestró a Maduro y lo llevó a territorio norteamericano para juzgarlo en sus tribunales por supuestos cargos de narcoterrorismo.

Una de las participantes en la manifestación de este sábado en las calles de la Ciudad de México, Lourdes Morales, expresó en declaraciones a Prensa Latina su respaldo al pueblo de Venezuela.

"Venimos aquí a apoyar a los países que han sido invadidos. Nosotros venimos en son de solidaridad y que sepa (el presidente estadounidense, Donald) Trump que aquí en México no va a entrar", aseveró la activista, quien evidenció también su respaldo a Cuba.

El republicano firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de naciones que suministren petróleo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos como el gobernante Morena o el del Trabajo, se han pronunciado en respaldo a la nación antillana frente al asedio energético de Estados Unidos, calificado de injusto, cruel y anacrónico.

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba conformada por alimentos y otros insumos a más tardar el próximo lunes, mientras continúan los trabajos diplomáticos para suministrar crudo.