Sindicato se opone: Petroquímica Monómeros pidió autorización de venta a regulador colombiano

10-03-25.-La compañía venezolana Monómeros pidió autorización formal a la Superintendencia de Sociedades de Colombia para suscribir un contrato de asistencia con Nitrofert y sellar así la venta de la compañía.



“El accionista de Monómeros Colombo Venezolanos S.A ha decidido la opción de vender la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A a quien ha resultado ser la mejor opción para los intereses de la república bolivariana de Venezuela de manera inmediata”, señaló el representante legal de Monómeros, Iván Sánchez.



Hay que recordar que esta compañía pertenece formalmente a Pequiven, la filial de petroquímica de PDVSA que está bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro.



De momento, solo existía un memorando de entendimiento entre Monómeros y Nitrofert, pero la idea es evolucionar a un contrato de asistencia técnica en que se habla literalmente, de que debe existir una promesa de compraventa y un pago a Pequiven. El valor de ese pago de momento, no se conoce.



En diálogo con El Heraldo, el presidente del Grupo Empresarial Nitrofert, Jorge Pacheco, manifestó el pasado 15 de enero que se encuentran desarrollando unas estrategias conjuntas y una debida diligencia de estudios con el objetivo de analizar las posibilidades jurídicas, técnicas, productivas y financieras que permita realizar la compra de ciertos activos tangibles e intangibles de la empresa venezolana Monómeros con sede en Barranquilla.



En ese sentido, Pacheco le dijo a este medio que el objetivo es perfeccionar un modelo de negocio; sin embargo, aclaró que la compra total de la petroquímica no está en el escenario, ni representa una prioridad.



Hay que aclarar que los activos tangibles son objetos físicos como edificios, equipos e inventarios que tienen una forma material y pueden venderse para generar efectivo. En cambio, los activos intangibles son aquellos que no tienen una forma física, como patentes, marcas comerciales y fondo de comercio, que son importantes en la competitividad de una empresa.



Estas dos categorías son esenciales para valorar una empresa y desempeñan un papel importante en la estructura general del capital.



“Hay que recordar que la compañía Monómeros, su propietario, su accionista, es la empresa Pequiven, y que tiene serias complicaciones en una adquisición de ese tipo por las sanciones de la OFAC que impactan a este accionista, a diferencia de los activos de Monómeros que, como opera en el territorio nacional, está completamente normada por la legislación colombiana y posee una licencia de operaciones que le entregó la OFAC, cuyo vencimiento está próximo en junio del 2025″, explicó Pacheco.



«Por lo tanto estamos perfeccionando este modelo de negocio para poder avanzar en esta vía y poder hacer el aprovechamiento de esos activos, de las grandes habilidades que tienen esos trabajadores, y de todas esas marcas y registros que tiene la compañía en este momento”, añadió.



Sindicato pide detener la venta de Monómeros



El Sindicato de la compañía venezolana Monómeros ubicada en Barranquilla hizo un llamado a Pequiven, al Ministro de Industrias, Alex Saab y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que reconsideren la venta de los activos de la empresa.



A través de un comunicado, los trabajadores pidieron a las autoridades mostrar coherencia con la toma de decisiones relacionadas con Monómeros.



“Este entorno se ve amenazado por intereses contrarios a los principios de las políticas que representan el movimiento social del comandante Hugo Chávez, los cuales siempre han procurado garantizar el bienestar social del proletariado, y combatir los actos injustos, encaminados a lesionar los intereses de la patria. En este contexto, el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, está promoviendo la enajenación de los activos de Monómeros, violando los anteriores principios”, apuntaron.

