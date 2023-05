(VIDEO) Gobierno venezolano denunció graves violaciones de EEUU al ordenamiento jurídico tras «descarado intento de robo» de Citgo

El robo descarado de Citgo "comenzó con Obama y su decreto. Luego vino Donald Trump, pero esta Licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes de Venezuela y del derecho internacional privado", denunció la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en torno a la licencia general número 42 de la OFAC, que autoriza a la oposición venezolana a realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, Pdvsa o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%, lo que el gobierno venezolano considera "un descarado intento de robo" de Citgo.



"No quedó nada en el planeta que no hayan violado con esa licencia, y quiero hacer memoria el 9 de enero de 2023 la OFAC en este entramado de bloqueo y violación contra el país, emite una licencia donde reconoce a la Asamblea Nacional de 2015", dijo la Vicepresidenta desde el Salón Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores donde ofreció importantes datos sobre el despojo realizado por parte de Estados Unidos de la empresa Citgo.



Ante estas acciones, la Vicepresidenta Ejecutiva denunció que el Gobierno de Estados Unidos dio luz verde para iniciar el proceso de remate judicial de Citgo, el principal activo de Venezuela en el extranjero.



A fin de probar este punto, Rodríguez señaló que, aunque el gobierno de EEUU argumenta la separación de poderes, el pasado 7 de abril remitió una comunicación a través del Departamento de Justicia mediante la cual autoriza a un tribunal a iniciar el proceso de remate judicial de Citgo y sus activos, a fin de favorecer a la lista de supuestos acreedores contra Venezuela, comunicación que hicieron pública el pasado 28 de abril. Y que se muestra a continuación.



Sin precedentes: licencia 42 de la OFAC



Este lunes el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la licencia general número 42 donde "autoriza" a los exdiputados pertenecientes a la oposición extremista a realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, Pdvsa o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%.



Esta medida, que ha sido denunciada por Venezuela como "un descarado intento de robo" de Citgo, se suscita luego que la Corte de Justicia de Delaware autorizara a acreedores de deuda venezolana a embargar la empresa venezolana. Ante esta nueva arremetida contra el país, la vicepresidenta Decy Rodríguez recalcó que "la licencia 42 de la OFAC se pierde de vista en el contenido violatorio. No quedó norma sobre el planeta que no hayan violado con esta decisión", ironizó.



No se reconocerá ningún acuerdo



En tal sentido, puntualizó que el Gobierno Bolivariano de Venezuela "no reconocerá ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté dirigido al Estado venezolano".



"No reconocemos ninguna ley que no sea de la jurisdicción de la República de Venezuela y por ello seguiremos actuando correctamente por el país, el pueblo quiere tranquilidad, desarrollo, felicidad social y económica, no ven que esto causa daños y viola las leyes", enfatizó.



OFAC y EEUU se burlan de todos



Para la vicepresidenta Rodríguez, el Gobierno de EEUU se burló de todos los que asistieron a la Conferencia Internacional de Bogotá, en Colombia, donde los países pidieron la eliminación de las sanciones a Venezuela, porque ellos ya sabían lo que venía con esta licencia 42 de la OFAC contra el país.



Indicó que con "esta nueva licencia de la OFAC se autoriza como cual sicario quién puede o no comprar los recursos del país". Agregó: "Es increíble que esto ocurra luego de que se realizara una conferencia internacional en Colombia, donde 20 países denunciaron el bloqueo contra Venezuela, se burlaron de todos esos países, de forma unánime pidieron el fin del bloqueo, pero allí estaban ‘las ovejitas’ burlándose".



En su opinión, esta historia fue creada e inventada por el gobierno de los Estados Unidos y en componenda con el sector opositor venezolano pretenden "avanzar en el despojo de nuestros activos".



"Se ejecuta el robo del siglo, Citgo: Hoy están reunidos en Washington, Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio"



La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que la licencia 42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) consuma lo que calificó como "el robo del siglo" de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en la nación norteamericana.



Anunció que amparados en la Constitución, Venezuela no reconocerá ningún tipo de negociación a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. "La Licencia 42 de la OFAC se pierde de vista en el contenido violatorio de las leyes venezolanas, del derecho internacional público y privado, no ha quedado norma sobre el planeta que no hayan violado con esta decisión. Hay que denunciarlo y tiene que saberlo el pueblo venezolano y la comunidad internacional", denunció.



"Es el gobierno de Estados Unidos que se ha servido de un tribunal para su beneficio político y económico en el caso Citgo", dijo al tiempo que sostuvo que una corte de EEUU "pretende tener validación en territorio venezolano sobre activos del pueblo venezolano, en este caso sobre un activo específico de Petróleos de Venezuela".



Por esta razón, aseguró que "ningún país puede estar tranquilo teniendo activos en EEUU, si saben que un día para otro van a montar una trama con una organización criminal para despojar esos activos que no le pertenecen al gobierno de los Estados Unidos".



Rodríguez, detalló que en la trama está vinculado el abogado José Ignacio Hernández, designado como "falso procurador" por el autoproclamado Juan Guaidó, con un "objetivo muy claro: iniciar procesos internacionales para dejar sin defensa a Venezuela en el territorio de Estados Unidos".



Se inventaron la historia y se sirvieron de los extremistas venezolanos para adelantar el robo de nuestros activos. La empresa que inicia el juicio contra Citgo tenía como experto al procurador falso de Venezuela", sostuvo.



Los delitos por los cuales se persigue al abogado Hernández son usurpación de funciones, estafa, extorsión, cooperador inmediato en peculado impropio y falsa atestación, y defraudación. "No era un procurador, es un criminal. Es crimen organizado de la manera más sofisticada dirigido por el Gobierno de los Estados Unidos", añadió.



Informó que la exdiputada Dinorah Figuera se reunió con funcionarios de Estados Unidos antes de este robo del siglo. "Ahí está la señora Dinorah Figuera de Primero Justicia. Van a una negociación en México y por la espalda roban los activos. ¿Qué vas a decir, Capriles?".



En este sentido, reveló que este miércoles están reunidos en Washington, Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio?, quienes afirmó "no gozan del apoyo del pueblo venezolano?".



"Nosotros no reconocemos ninguno de estos acto?s", sentenció al tiempo que recordó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien adelantó que ??solicitarán ?"?la aplicación inmediata de la Ley de Extinción de Dominio contra los diputados usurpadores"?.



Señaló que "a estos falsos diputados se les aplicará las leyes de Venezuela. Ellos son los causantes de la guerra económica contra nuestro pueblo".



Venezuela continúa en la lucha por sus activos



Venezuela continuará denunciando en cada espacio nacional e internacional el robo y despojo de sus recursos en el exterior, en tal sentido, este miércoles en la reunión del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas sobre el ODS 16, para mejorar la gobernanza y combatir la corrupción, el Gobierno Bolivariano alzó su voz para denunciar las sanciones y el robo de Citgo.



La delegación venezolana indicó que las medidas coercitivas unilaterales y la pretensión de confiscar activos nacionales, como la empresa CITGO, constituyen la máxima expresión de la corrupción, y representan acciones criminales y un doble rasero en el combate contra este flagelo", publicó la Misión de Venezuela en las Naciones Unidas en la red social.





Con información de AlbaCiudad / Globovisión

