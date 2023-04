EEUU autoriza "algunas" transacciones con bonos de la estatal venezolana PDVSA

Estados Unidos autorizó "algunas" transacciones relacionadas al 8,5% de los bonos de la empresa estatal venezolana de petróleo, PDVSA, informó este 19 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro, en un comunicado.



Estas transacciones estarán habilitadas a partir del 20 de julio de este año, indica el texto.



El comunicado añade que esta licencia no autoriza ninguna transacción o actividad previamente prohibida por las regulaciones de las sanciones a Venezuela.



Washington comenzó a suavizar las sanciones al país latinoamericano desde finales del año pasado, al permitir a la empresa estadounidense Chevron producir y refinar petróleo en cooperación con PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima) y suministrar la producción de la empresa conjunta al mercado de Estados Unidos.



Medidas coercitivas atentan contra la industria petrolera venezolana



Este año, durante la presentación de Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional, los Poderes Públicos y el pueblo venezolano, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros destacó que el 18,75 por ciento de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno estadounidense atentan contra la industria petrolera nacional.



En este sentido, el Jefe de Estado denunció que la actividad petrolera en su totalidad se ha mantenido bajo un proceso de persecución constante, "con el objetivo de que Venezuela no tenga los recursos que libremente debe percibir para invertirlos en su economía y en los derechos sociales del pueblo".



Al respecto, el presidente Maduro indicó que se hace necesario la unión de todas y todos los venezolanos para rechazar las medidas coercitivas a las que ha sido sometido el pueblo. "Todos los venezolanos y las venezolanas debemos rechazar de manera unánime el intervencionismo imperialista, el intervencionismo extranjero en nuestra Patria".



En su alocución, el Mandatario Nacional agregó que debido a las medidas de agresión económica, que afectan directamente todas las operaciones de la industria petrolera nacional y sus actividades conexas, el país dejó de percibir 232 mil millones de dólares, tomando como promedio la producción petrolera antes del llamado Decreto Obama, tiempo en el cual se producían cerca 2.8 millones barriles.



El dignatario aseveró que el daño no ha sido sólo petrolero, sino que "el mal se ha extendido a otros sectores". De hecho, el impacto general que han tenido las sanciones en la economía nacional supera los 642 mil millones de dólares.



En relación al crecimiento económico y productivo de Venezuela, el Presidente de la República enfatizó que el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó un acrecentamiento que supera el 15 por ciento en los primeros nueve meses del 2022 (enero y septiembre), datos que reflejan "avances positivos rumbo a un 2023 de prosperidad para el pueblo venezolano".



Por otra parte, el Mandatario Nacional rechazó la postura del Reino Unido con una política de coerción en contra el pueblo de Venezuela al reconocer a la extinta AN de 2015. Aprovechó la ocasión para reconocer la plena legitimidad del Poder Legislativo electo democráticamente el año 2020, reafirmando que "no existe otro Poder legislativo. Lo demás es farsa montada como parte de una agresión económica, política, energética, es una amenaza que supimos enfrentarla y supimos derrotarla".