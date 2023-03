Hart Energy: Producción de Chevron en Venezuela será en función del "riesgo político"

Credito: Web

02-03-23.-En una reunión con inversionistas, el CEO de Chevron Michael Wirth, confirmó que la empresa estadounidense ya está produciendo en Venezuela un promedio de 90.000 barriles por día, que casi duplica la extracción en 2022, ya que la empresa está aprovechando la licencia concedida por la OFAC al máximo.



De hecho, escenarios estimados por expertos apuntan que con este volumen de producción los ingresos proyectados de la empresa en Venezuela se ubicarían entre 2.300 y 2.628 millones de dólares anuales, si el precio promedio de su crudo se ubican en promedios de entre 70 y 80 dólares por barril.



De acuerdo con una publicación del medio especializado Hart Energy el potencial de producción de Chevron en sus empresas mixtas con PDVSA se ubica en 200.000 barriles por día, un volumen que la empresa aún está lejos de alcanzar, pero que sería posible de obtener en más o menos meses en función del «riesgo político» que enfrenten sus actividades en el país.



En un escenario óptimo -es decir, si Chevron logra su máxima producción posible- los ingresos anuales de la empresa en Venezuela saltarían a escenarios de entre 5.110 y 5.480 millones de dólares a los mismos precios de entre 70 y 80 dólares por barril.



En un discurso reciente dirigido a inversionistas, citado por Reuters, Wirth dijo que «Chevron ha sumado más de 40.000 barriles diarios en Venezuela este año, pero las ganancias adicionales podrían verse limitadas por los riesgos políticos».



Riesgo político

Para Chevron, el negocio venezolano es riesgoso, porque, independientemente del precio, las empresas mixtas con PDVSA, aunque generarán más ingresos para la compañía, no necesariamente derivarán en beneficios económicos para el gobierno de Nicolás Maduro.



Hay incertidumbre sobre el tiempo que Chevron pueda operar en Venezuela, por lo que parece ser la prioridad apurar la producción para cobrar el pasivo pendiente.



Según el análisis de Hart Energy, «el tiempo que Estados Unidos permita a Chevron operar dependerá de las acciones de Maduro de cara a las elecciones del próximo año y de si puede hacer frente al resultado en medio de una facción de la oposición que sigue estando muy dividida y, por lo tanto, con menos posibilidades de derrotar al partido gobernante».



En medio de las incertidumbres ciertas, una cosa está clara: es probable que Estados Unidos no obtenga el resultado electoral que desea el próximo año, según el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.



«Las elecciones en Venezuela no serán transparentes y competitivas, considerando los parámetros deseados de la democracia liberal», escribió León el pasado 19 de febrero en Twitter. «Pero tampoco lo fueron en la mayoría de las experiencias de transición de autocracia a democracia en el último siglo de historia política mundial», dijo.



*Con información de Hart Energy y Reuters

Esta nota ha sido leída aproximadamente 436 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/2023/03/produccion-de-chevron-en-venezuela-sera-en-funcion-del-riesgo-politico/)