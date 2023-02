Según Rafael Quiroz, "la venta de gas venezolano a Colombia a corto plazo es imposible"

El ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, sostuvo en una entrevista televisiva que existe la posibilidad de importar gas desde Venezuela a Colombia. En diálogo con Sputnik, Rafael Quiroz, economista venezolano experto en hidrocarburos, aclaró que el proyecto es factible "solo en el mediano y largo plazo".



El pasado 17 de febrero, el ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, declaró ante las cámaras de la estación de televisión venezolana Globovisión, que existe la "interesante posibilidad" de que Colombia comience a importar gas venezolano.



En conversación con Sputnik, el economista venezolano y experto en hidrocarburos Rafael Quiroz destacó la imposibilidad de Venezuela de exportar gas a Colombia, a pesar de que ambos países cuentan con la infraestructura de gasoductos que conectan La Guajira venezolana (noroeste) y la Costa Atlántica (norte) colombiana.



"A mediano plazo es posible, a corto plazo es imposible. No podemos en lo que resta del año exportar ni una molécula de gas para ninguna parte", destacó Quiroz. "El instrumental, en cuanto a la parte física está montado, lo que pasa es que no estamos en capacidad de exportar a nadie por ahora", añadió.



La falta de inversión en el área petrolera de Venezuela es una de las razones que imposibilitan la exportación de gas venezolano a Colombia, resaltó el experto.



"Venezuela no está en capacidad en este momento de invertir un centavo en ninguna de sus áreas petroleras. Desgraciadamente, es así", lamentó el economista.



"Dependemos, para poner al día nuestras refinerías y yacimientos, que llegue el capital petrolero internacional".



Quiroz explicó que la exportación a mediano o largo plazo de gas venezolano dependerá "de los yacimientos de lo que llamamos gas libre o gas natural".



"Porque el 91% de las reservas de gas venezolanas, es de lo que llamamos gas asociado", es decir, un gas que "coexiste en un yacimiento con el crudo y su extracción compromete la producción de crudo", enfatizó.



De acuerdo con el experto, la producción de hidrocarburos venezolanos está estancada "desde hace cinco años" e indicó que "cerró el año pasado en 695.000 barriles diarios".



"No podemos abastecer a los clientes habituales, estamos parados, no por falta de transnacionales. Hoy hay 38 empresas transnacionales en Venezuela y están de brazos cruzados esperando que PDVSA [Petróleos de Venezuela S.A.] tenga un dólar para poder invertir", aseguró Quiroz.



"Como se trata de empresas mixtas, si ellos invierten cinco dólares, PDVSA, como contraparte en esa sociedad, tiene que invertir cinco dólares", explicó.



En cuanto a la producción gasífera venezolana, Quiroz observó que, a mediano plazo, "es posible que Venezuela logre exportar en la medida que PDVSA alcance yacimientos de gas libre, es decir, yacimientos que no coexisten con el crudo", observó.



A su vez, el experto plantea que este objetivo a mediano plazo es posible si se logra un acuerdo de inversión también con Colombia, ya que "Venezuela no lo hará por sí sola", consideró.



Monómeros



En septiembre de 2022, el Gobierno de Gustavo Petro restituyó el control de Monómeros al Gobierno venezolano. La empresa había sido entrega en 2019 al exdiputado opositor Juan Guaidó por el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), a quienes Maduro acusó de apropiarse de la compañía, en aprovechamiento de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por EEUU.



En 2006 Colombia se desprendió de sus acciones de la empresa, tras vender sus participaciones a la estatal venezolana Petroquímica de Venezuela (Pequiven), empresa que luego de adquirir un porcentaje en manos de capitales neerlandeses, pasó a controlar el 100% de las acciones de Monómeros.



El ministro Ocampo también se refirió a la posibilidad de volver a adquirir acciones de la empresa petroquímica Monómeros, propiedad del Estado venezolano en Colombia, para abastecer de fertilizantes al sector agrícola colombiano.



"Desafortunadamente, hubo la decisión incorrecta de Colombia de vender sus acciones, pero esperamos tener otra vez esa empresa con una gran dinámica", afirmó Ocampo.



Quiroz ve con buenos ojos la recapitalización colombiana de la empresa petroquímica, ya que "PDVSA aseguraría el manejo de Monómeros en forma eficiente".



"Los colombianos son muy serios en el negocio petrolero y ellos, por supuesto, necesitan la producción que viene de Monómeros, a través de los derivados para el sector agrícola colombiano", reconoció.



Con la compra de acciones de Monómeros por parte de Colombia, "Venezuela tendría unos ingresos interesantes, proporcionalmente definidos según el número de acciones o según el capital que quiera invertir Colombia en la empresa, que es una empresa colombiana de capital netamente venezolano", concluyó.

Noticias Relacionadas:

Venezolana Prodata Energy fue autorizada para exportar gas natural a Colombia

Bloomberg: Estatal petrolera de Colombia buscará negocios con Venezuela