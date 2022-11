Bloomberg: Estatal petrolera de Colombia buscará negocios con Venezuela

Credito: Web

11-11-22.-La estatal petrolera de Colombia, Ecopetrol, buscará oportunidades de negocio en Venezuela tras la reapertura de las relaciones bilaterales.



La información parte de un noticia de Bloomberg, difundida este jueves 10 de noviembre. En ese sentido, se indica que el presidente de la estatal, Felipe Bayón, anunció su interés en establecer alianzas en Venezuela dada la reapertura fronteriza que inició el 26 de septiembre.



«La empresa confirmó que ya ha enviado funcionarios a Venezuela para comenzar a explorar estas posibilidades de negocio», señaló Bloomberg.



Ecopetrol reafirmó, esta semana, que no seguirá adelante con el fracking en Colombia. Según la información difundida este jueves, Colombia cuenta con unas reservas probadas para 7, 6 y 8 años de petróleo y gas, respectivamente.



El gobierno del vecino país calcula que, actualmente, hay 121 contratos vigentes de exploración de petróleo y, en tal sentido, cree que, con la reactivación de varios contratos, podrían elevarse a 200.



El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo que todavía no se define si el país adjudicará nuevos contratos petroleros, como fue propuesto por el presidente Gustavo Petro, durante la campaña electoral.



No obstante, según Ocampo, el gobierno colombiano no está cerrado a nuevas oportunidades en el ámbito petrolero.



Fuente: Tal Cual