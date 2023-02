(VIDEO) Periodista Seymour Hersh: "Biden decidió volar los gasoductos Nord Stream por desconfianza hacia Alemania"

El reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh reveló que EE.UU., al preparar el plan de las explosiones en los gasoductos Nord Stream, decidió que es mejor que Alemania "se congele" en invierno a que deje de apoyar a Ucrania.



"El presidente de EE.UU. preferiría que Alemania se congelara a que Alemania pueda dejar de apoyar a Ucrania, y eso, para mí, es algo devastador para la Casa Blanca", expresó el ganador del premio Pulitzer, en una entrevista con Berliner Zeitung publicada este martes.



"Las personas involucradas en la operación vieron que el presidente [estadounidense] quería congelar a Alemania por sus objetivos políticos a corto plazo, y eso los horrorizó".



El reportero detalló que originalmente Biden planeaba volar los gasoductos en junio pasado, pero, "en el último minuto, la Casa Blanca se puso nerviosa". De esta forma, el mandatario "cambió de opinión y emitió nuevas órdenes, dando la capacidad de detonar las bombas de forma remota en cualquier momento", precisó.



Según Hersh, la decisión se debe a que la guerra económica "no iba bien para Occidente y tenían miedo de que se acercara el invierno". "El Nord Stream 2 fue suspendido por la propia Alemania, no por las sanciones internacionales", y Washington temía que Berlín levantara las sanciones debido a un "gélido invierno", indicó.



Así, en septiembre, ocho bombas debían explotar frente a la isla de Bornholm, en el mar Báltico, pero solo estallaron seis debido al aplazamiento de la operación, agregó el periodista.



Al ser preguntado sobre los motivos del Gobierno de EE.UU. de atacar las instalaciones energéticas, Hersh contestó que no cree que "lo hayan pensado a fondo". Señaló que algunas personas podrían haber pensado que las explosiones darán "a la economía estadounidense un impulso a largo plazo", pero la Casa Blanca siempre "quería obtener una victoria, quería que Ucrania ganara mágicamente de alguna manera".



Entre otras cosas, el reportero subrayó que Noruega estaba interesada en un sabotaje exitoso de Nord Stream. "Están muy interesados ​​en aumentar sus suministros de gas natural a Europa occidental y Alemania. Y eso es lo que hicieron, incrementaron sus exportaciones. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas con EE.UU. por razones económicas? Además, en Noruega existe una marcada hostilidad hacia Rusia", explicó.



El ganador del premio Pulitzer sostuvo que Noruega "sabía lo que estaba haciendo y entendía lo que estaba pasando, pero tal vez nadie dijo nunca que 'sí'". "De todos modos, para que esta misión saliera adelante, los noruegos tenían que encontrar el lugar adecuado", añadió.

Previamente, Hersh, especializado en periodismo de investigación, reveló en un artículo publicado en su blog que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022.

Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN. Tres meses más tarde los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos.

De acuerdo con el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar cargas de C4 bajo las tuberías.

