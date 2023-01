Chevron subió 40.000 barriles diarios su producción en Venezuela y ya alcanza los 90.000 bpd

Credito: Web

28-01-23.-Chevron declaró que su producción de petróleo en Venezuela ha aumentado en unos 40.000 barriles diarios (bd) hasta alcanzar los 90.000 bd, desde que se autorizó la reactivación condicionada de sus operaciones en las empresas mixtas con PDVSA, y que se espera un mayor crecimiento este año.



A finales de noviembre, el gobierno de Estados Unidos autorizó a la empresa a reanudar algunas operaciones en sus empresas conjuntas con la estatal venezolana PDVSA y a empezar a transportar crudo. Chevron producía entonces unos 50.000 barriles diarios.



«Ha sido un buen efecto a corto plazo», declaró el presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en una conferencia sobre resultados. «Seguimos trabajando sobre el terreno para ampliar la producción, pero es demasiado pronto para orientarnos a nada«.



Funcionarios de Chevron en Caracas dijeron anteriormente a Argus que su producción podría llegar a 200.000 barriles por día en el próximo año, pero la infraestructura petrolera del país está en profundo deterioro tras años de sanciones y abandono.



Chevron ha reanudado las exportaciones de crudo desde Venezuela, con algunos cargamentos dirigidos a su refinería, con capacidad para procesar 369.000 barriles diarios, en Pascagoula, Mississippi. «Vamos a entregar cargamentos a otros clientes de la costa del Golfo», añadió Wirth.



Perspectivas tibias

Chevron prevé que su producción mundial total se mantenga estable o aumente un 3% este año, sobre la base de un precio del crudo Brent de 80 dólares por barril. Para explicar las perspectivas de producción citó el aplazamiento de proyectos, el tiempo de inactividad que se trasladó a este año y también el crecimiento de la producción de la cuenca del Pérmico, que será «un poco más bajo» que en 2022.



Sus operaciones en el Pérmico se beneficiaron de una reserva de pozos perforados pero no terminados que esperaban entrar en funcionamiento, pero que ya se ha agotado en gran medida.



«Nuestro plan revisado tendrá algunos objetivos más profundos, algunos movimientos más de plataformas y algunos desarrollos más de un solo banco, todo lo cual reduce un poco ese ritmo», dijo Wirth.



Chevron registró un récord de producción de petróleo y gas natural en Estados Unidos, el año pasado, con un aumento del 4% hasta 1,2 millones de barriles diarios de petróleo equivalente (bpe/d), liderado por un aumento del 16% en el Pérmico.



La producción mundial de 3,01 millones de bpe/d en el cuarto trimestre descendió un 3% respecto al mismo periodo de 2021. La producción internacional de Chevron se redujo un 7% en 2022, debido a que las concesiones en Tailandia e Indonesia expiraron, señala una nota de Argus.



Chevron registró un beneficio de 6.400 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente a los 5.100 millones del periodo anterior. En 2021, el beneficio ascendió a 15.600 millones de dólares.



«En 2022 logramos un beneficio y un flujo de caja récord, al tiempo que aumentamos las inversiones e incrementamos la producción en EE.UU. hasta un récord de la compañía», declaró Wirth.



Más rentabilidad para accionistas



Las ganancias récord se produjeron pocos días después de que Chevron triplicara el tamaño de su programa de recompra de acciones hasta los 75.000 millones de dólares, algo que sentó muy mal en la Casa Blanca, que ha acusado a la industria petrolera de aprovecharse de la guerra en Ucrania y de no hacer lo suficiente para reducir los precios en las estaciones de gasolina.



En consecuencia, podrían cobrar fuerza las presiones políticas para instaurar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras.



Wirth rechazó las críticas que ha recibido la empresa por el anuncio de la recompra.



«Quizá se haya exagerado un poco, dado que se trata de un programa abierto», dijo.



La empresa no se opone a acelerar el ritmo de recompras. Chevron también aumentó su dividendo trimestral en 9 céntimos por acción, hasta 1,51 dólares.



El año pasado, la empresa devolvió más de 22.000 millones de dólares a los inversionistas, a través de dividendos y recompras de acciones.



El rendimiento del capital empleado superó el 20%, el más alto desde 2011, y un reflejo de que «nuestro enfoque en la eficiencia del capital está dando resultados», dijo Wirth.



ExxonMobil, la mayor petrolera estadounidense, tiene previsto presentar sus resultados el 31 de enero.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 441 veces.

La fuente original de este documento es:

ByN (https://www.bancaynegocios.com/chevron-subio-40-000-barriles-diarios-su-produccion-en-venezuela-y-ya-alcanza-los-90-000-bpd/)