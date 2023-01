ConocoPhillips discute vender petróleo venezolano en EEUU y con ello cobrar deuda de PDVSA

La empresa ConocoPhillips está en un proceso de conversaciones con el Ejecutivo venezolano para vender petróleo de esa nación en Estados Unidos. The Wall Street Journal publicó la información, tras recibir, asegura, información de personas familiarizadas en las discusiones entre la compañía estadounidense y los representantes del gobierno nacional.



«Las dos partes analizan una propuesta que podría permitir a la empresa con sede en Houston cargar, transportar y vender petróleo de Venezuela en EEUU en nombre de PDVSA», reseñó el medio.



Asimismo, el diario puntualizó que esta comercialización petrolera podría darle la oportunidad a ConocoPhillips de recuperar el dinero que «perdió» en Venezuela. Además, que ayudaría a EEUU a satisfacer sus necesidades energéticas.



En tal sentido, el portal apuntó que el posible acuerdo podría ayudar a Venezuela a poner fin al aislamiento comercial del que es víctima, debido a las medidas coercitivas unilaterales que recaen sobre PDVSA desde 2019. Además, que «abriría aún más el mercado estadounidense a su crudo».



“Con respecto a los esfuerzos de recuperación de PdVSA, ConocoPhillips se compromete a buscar todas las vías legales disponibles para proteger nuestros derechos», dijo la empresa estadounidense.



En tanto, añadió que buscan «obtener una recuperación completa y justa de los premios en reconocimiento de nuestra responsabilidad fiduciaria con nuestros accionistas”.



Operaciones de Chevron en Venezuela



El medio estadounidense también recordó que el posible convenio entre la estatal PDVSA y ConocoPhillips se daría después de que la administración de Joe Biden concedió una licencia en noviembre a Chevron Corp. La misma reiniciará la producción y exportación de petróleo de las empresas conjuntas que mantiene con el Estado venezolano.



«Con Chevron ganando una licencia y comenzando a cargar crudo, esas empresas están tratando de reanudar la producción suspendida. También expandir las operaciones limitadas que han mantenido en Venezuela», afirma el medio.



Asimismo, The Wall Street Journal aseguró que hay otras empresas que presionan a EEUU para que apruebe la expansión de sus operaciones en Venezuela. Menciona que se trataría de la española Repsol SA y la italiana Eni SpA.



El mayor acreedor privado



Estos laudos convierten a ConocoPhillips en el mayor acreedor privado de Venezuela. Durante años, la compañía ha perseguido agresivamente la ejecución de sus reclamaciones, mediante la imposición de embargos sobre activos venezolanos en todo el mundo.



En virtud de un acuerdo de liquidación de 2018 por una indemnización de 2.000 millones de dólares, PDVSA canceló a ConocoPhillips 774 millones de dólares antes de detener los pagos, con la excusa del impacto de las sanciones.



Venezuela está «totalmente lista para dar pasos hacia un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, consulares y políticas» con Washington, dijo Maduro en una entrevista reciente en la televisión estatal.



ConocoPhillips no está considerando volver a Venezuela para producir petróleo, al menos por ahora, a pesar de las oportunidades ofrecidas por PDVSA, incluyendo acuerdos de extracción de gas, de acuerdo con las fuentes familiarizadas con las conversaciones.



Tal y como están las cosas, Venezuela sólo tiene un volumen limitado de petróleo para exportar, a menos que pueda atraer más inversiones para reparar campos petrolíferos, oleoductos e infraestructuras portuarias que llevan mucho tiempo abandonados.



