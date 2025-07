Venezuela mantendrá activo programa de alimentación durante vacaciones escolares

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez Credito: Archivo

16-07-25.-El Gobierno de Venezuela mantendrá operativo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante las vacaciones escolares que comenzarán de forma oficial este viernes, 18 de julio hasta el próximo 15 de septiembre, informó este martes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.



«Eso no quiere decir que no vamos a respetar el tiempo sagrado de descanso de los maestros y maestras, sino que se quedarán con nosotros los maestros que así lo deseen, junto a la comunidad», indicó Rodríguez, citado en una nota de prensa.



El funcionario señaló que las escuelas del país seguirán abiertas durante los casi dos meses de receso escolar para que los menores de edad puedan recibir sus alimentos.



Asimismo, dijo que las vacaciones servirán para «seguir buscando a jóvenes pequeños y que aún no estén escolarizados, así como para seguir rehabilitando instituciones».



Rodríguez aseguró que en lo que va de año se han «rehabilitado» 900 centros educativos en el país e instó a las comunidades a supervisar que las escuelas renovadas tengan el «mantenimiento adecuado».



«Ha sido un buen año en comparación con el año pasado. Incrementamos la cantidad de estudiantes, el horario de clases», añadió sin precisar cifras.



En junio pasado, el Ministerio de Educación anunció la aplicación de una evaluación sobre la «calidad educativa» en las escuelas de primaria y secundaria en el país, según informó entonces el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



A través de una nota, el canal estatal indicó en ese momento que el objetivo de la cartera de Estado es identificar las áreas donde se necesitan fortalecer los programas y asegurar que la educación que reciben los niños y jóvenes del país «sea de la más alta calidad».



En abril pasado, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) divulgó un informe en el que expuso que siete de cada diez bachilleres reprobaron una prueba matemática, aplicada en instituciones públicas y privadas de Caracas y seis regiones del país, lo que revela, según este centro de estudios superiores, una falta de competencias mínimas en estudiantes de secundaria.



La calificación promedio fue de 7,51 puntos sobre 20, un retroceso global «casi nulo» con respecto a la medición hecha el año pasado, cuando la puntuación en matemáticas fue de 7,53, de acuerdo con el estudio elaborado por la Escuela de Educación de la UCAB, que este año aplicó 10.000 pruebas en esta materia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 620 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)