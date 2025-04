Caricom insta a unidad regional ante impacto por aranceles de EEUU

La presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom) y primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, llamó el viernes a la unidad regional ante el impacto que generarán los aranceles impuestos contra varios países por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En una declaración, la funcionaria afirmó que el mundo está en crisis y que «estos son algunos de los momentos más difíciles para nuestra región desde que la mayoría de nuestros miembros obtuvieron su independencia».

Además, dijo que el sistema internacional está «en grave peligro de colapso» y que ahora están al borde de una guerra comercial global.

La presidenta de Caricom recordó que las economías caribeñas dependen en gran medida de las importaciones, y que muchos de esos productos se compran directamente de EEUU o pasan por ese país en su camino hacia la región caribeña.

«Esta guerra comercial y la posibilidad de un impuesto de entre uno y 1,5 millones de dólares a todos los barcos de fabricación china que entren en puertos estadounidenses significarán precios más altos para todos nosotros», advirtió.

Asimismo, aseguró que la imposición de aranceles aumentará los precios en diversos sectores, independientemente de lo que puedan hacer los gobiernos caribeños, por lo que instó a tomar medidas estratégicas en la región para sostener, por ejemplo, la industria turística.

En su mensaje, resaltó la importancia de redoblar esfuerzos para invertir en la producción agrícola y la industria ligera, fortalecer sus vínculos con África, América Central y América Latina, así como con socios más antiguos, con el fin de diversificar los mercados.

STATEMENT FROM THE CARICOM CHAIR ON THE IMPACT OF THE GLOBAL CRISES ON THE CARIBBEAN.



"OUR WORLD IS IN CRISIS. I WILL NOT SUGARCOAT IT. THESE ARE AMONG THE MOST CHALLENGING OF TIMES FOR OUR REGION…" ????CLICK THE LINK FOR THE COMPLETE STATEMENT: HTTPS://T.CO/0QUHU3YJX5



— CARICOM: Caribbean Community (@CARICOMorg) April 4, 2025