OVF: inflación de Venezuela en octubre 2023 fue de 6,7% y la anualizada se ubicó en 362%

Credito: OVF

07-11-23.-Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en octubre de 2023 la tasa de inflación mensual registró un ligero aumento para situarse en 6,7%, respecto al 6% del mes anterior, en tanto, las tasas de inflación acumulada y anualizada alcanzaron 176,7% y 362%, respectivamente.



Llama la atención que este aumento de los precios de 6,7% sucedió en un contexto en el cual el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable al aumentar el precio del dólar en 3,5%, lo cual denota que la política de procurar contener el tipo de cambio para que actúe como ancla de la inflación no parece estar dando los resultados esperados, al privar en la economía expectativas inflacionarias.



A nivel de rubros, los bienes no transables (los que no están expuestos a la competencia internacional) fueron los que los que experimentaron los mayores incrementos. Así, el rubro servicios acusó un aumento de 9,8%, de los cuales la telefonía celular subió 17%, la telefonía local 22%, aseo urbano 9,6% e internet 6%. Por su parte, el rubro restaurantes (alimentos consumidos fuera del hogar) y hoteles registró un alza de 9,5%, y educación 8,3%. Los precios de los alimentos igualmente denotaron un alza importante de 7,1%.



El costo de la canasta alimentaria continuó su ritmo alcista al situarse en octubre en US$ 379 mensuales, con lo cual más más de cinco millones de pensionados del Seguro Social más los empleados activos de la Administración Pública, no pueden adquirir los alimentos esenciales.





