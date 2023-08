Movistar aumenta nuevamente en Agosto tarifas en planes de navegación y extradatos

Credito: Web

08-08-23.-La compañía de telecomunicaciones Movistar Venezuela, ajustó los precios de sus planes de navegación y extradatos, correspondiente al mes de agosto.



Los planes están sujetos a cambios de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), informó Canal Patria a través de su canal de Telegram.



En ese sentido, el plan Movistar de 4 GB tiene un precio de Bs. 88,45 o US$2,85 al mes.



Asimismo, el plan Movistar Plus de 10 GB tiene un costo de Bs. 221,28 o US$7,14 mensuales. Mientras que el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 381,52 o US$12,31.



Ell plan de telefonía fija Movistar Hogar con todos 300, quedó en Bs. 103,53 o US$3,34 y el plan Movistar Full de 2.3 GB tiene un precio mensual de Bs. 33,64 o US$ 1,08.



Además se conoció que los planes extradatos que ofrece la telefónica móvil venezolana quedaron de la siguiente manera:



El plan de 1 GB vale en Bs. 46,69 o US$ 1,50 al mes y el plan de 4 GB cuesta Bs. 186,61 o US$6,02.



Igualmente, el plan de 2 GB se ubicó en Bs. 93,38 o US$3,01.



La recarga mínima que puede hacer un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria, es de Bs. 30 o US$0,96 y la máxima es de Bs. 1.000 o US$32,27.



Cabe mencionar que las compañías telefónicas que operan en el país anuncian aumentos a los precios de sus planes cada mes supuestamente debido a la inflación. Sin embargo, los constantes incrementos causan molestias en los usuarios.