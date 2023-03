Venezuela sustituye a exsocios rusos por empresa del Medio Oriente en Petrozamora

Credito: Web

14-03-23.-El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tomó el control de Petrozamora en septiembre con la esperanza de gestionar directamente sus exportaciones, indicó la agencia estadounidense. En ese momento, la rusa GPB calificó la medida de “expropiación ilegal de activos”.



Venezuela otorgó una participación en una empresa mixta petrolera clave a una compañía poco conocida llamada GazMin International Group, casi seis meses después de habérsela expropiado a ejecutivos rusos, según fuentes con conocimiento directo del asunto.



Gazmin ahora tiene una participación del 40% en Petrozamora SA, mientras que la estatal Petróleos de Venezuela SA posee el otro 60%, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas porque la decisión no ha sido anunciada formalmente, según una nota de Bloomberg.



La participación minoritaria era anteriormente de GPB Global Resources, una empresa de energía de propiedad cerrada fundada por exfuncionarios de Gazprom PJSC.



Gazmin dice en su sitio web que tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Algunos de sus socios son ciudadanos venezolanos, dijeron las fuentes consultadas por Bloomberg.



El registro federal de los Emiratos Árabes Unidos muestra que una empresa llamada GazMin fue formada en septiembre de 2019, aunque no está claro si es la misma entidad que hace negocios en Venezuela. PDVSA y GPB no respondieron a las solicitudes de comentarios.



Los cambios de propiedad se producen tras un periodo agitado para el mercado mundial del petróleo y la posición de Venezuela.



En el mercado chino, Venezuela ha perdido ante crudo ruso más barato. En años anteriores, China ha sido uno de los mayores compradores de petróleo de la nación sudamericana.



El petróleo ruso se ha vendido a un precio con descuento en medio de los esfuerzos de Estados Unidos y otras naciones del Grupo de los Siete para frenar los ingresos por energía de Moscú.



Ese no es el único cambio reciente para las exportaciones venezolanas. Chevron ahora puede vender crudo desde el país a EE.UU. después de la flexibilización de las sanciones contra el Gobierno de Maduro. Venezuela pronto podría estar enviando más petróleo a EE.UU. que los productores del golfo Pérsico, Kuwait y Libia juntos.



Antes de las sanciones estadounidenses, Petrozamora era una de las empresas petroleras más productivas de Venezuela, y todo su crudo se destinaba a Europa.

