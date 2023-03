Estas son las nuevas tarifas de Digitel de sus planes para marzo de 2023

Credito: Web

11-03-23.-La compañía de telefonía móvil Digitel, realizó un ajuste en los precios de sus planes que están en vigencia este mes de marzo de 2023, reseñó Finanzas Digital.



Los cambios se pueden observar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1 GB e Inteligente Plus 2 GB. Los nuevos costos y la comparación con los precios del mes anterior se presentan a continuación:



Plan Radicall Plus: Bs 8,50

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 28,70

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 52,20

El "Plan Radicall Plus" aumentó de Bs 7,00 a Bs 8,50, lo que representa un alza del 21,4%.

El "Plan Inteligente Plus 1.1 GB" pasó de Bs 22,52 a Bs 28,70, un aumento del 27,5%.



Mientras tanto, el "Plan Inteligente Plus 2 GB" ha aumentado de Bs 40,96 a Bs 52,20, lo que significa un incremento del 27,4%.



*Con información de Finanzas Digital